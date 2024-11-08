Mais de 2.000 pessoas negras chegaram a cargos de liderança em empresas em 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mover (Movimento pela Equidade Racial) afirma ter apoiado a geração de mais de 2.000 cargos de liderança para profissionais negros apenas em 2024.

A iniciativa, formada por 56 empresas, que juntas somam mais de 1,3 milhão de colaboradores, celebra três anos de existência voltados para a formação em larga escala, empregabilidade, conexão com negócios e o compromisso de ampliar o acesso de profissionais pretos e pardos em posições de comando.

A coalizão, que visa atingir a meta de 10 mil pessoas negras em cargos de liderança até 2030, tem como proposta aumentar a inclusão racial no mercado de trabalho, também gerando 3 milhões de oportunidades para a população negra por meio de três eixos: formação, empregabilidade e conexão com negócios.

As lideranças do movimento afirmam que, neste ano, das 280 mil oportunidades geradas, 100 mil foram em programas de formação: inglês, tecnologia, cursos livres e pós-graduação, um aumento de 134% na comparação com 2023.

Além disso, de acordo com a iniciativa, mais de 900 colaboradores das empresas associadas passaram por cursos de formação de liderança, fazendo com que líderes negros passassem a representar 39% do total de cargos de liderança das associadas do Mover, um aumento de 5% em relação a 2023. "Mais da metade das pessoas promovidas em cargos de liderança já são pessoas negras."

Para a diretora-executiva do Mover, Natália Paiva, ao conectar profissionais negros com oportunidades reais de crescimento e liderança, estão não apenas transformando carreiras, mas também contribuindo para a construção de um mercado de trabalho mais justo para todos e inclusivo para as próximas gerações.

"O Mover tem demonstrado que a equidade racial é não apenas o certo a se fazer para que todo mundo tenha acesso a oportunidades, mas uma estratégia de negócios inteligente, principalmente em um mercado como o Brasil."

A iniciativa prioriza a qualidade da execução dos programas, a avaliação sistemática dos resultados e o apoio à construção da infraestrutura de diversidade e inclusão nas empresas.

Além dos programas estruturados de formação de líderes, a organização diz investir em sessões de letramento e engajamento com tomadores de decisão e realização de acompanhamento com as associadas.

Alex Carreteiro, presidente da PepsiCo Brasil Alimentos e conselheiro do Mover, afirma que "a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva é uma responsabilidade compartilhada por todos os setores da sociedade, por isso a PepsiCo se comprometeu a construir um mercado de trabalho com maior inclusão racial".

O CEO do Grupo LOréal no Brasil e conselheiro do movimento, Marcelo Zimet, diz não ser apenas uma questão de responsabilidade social, mas também uma estratégia fundamental para reforçar a missão de construir uma companhia que representa os consumidores brasileiros. "Não queremos apenas fazer a diferença dentro da nossa organização, mas também inspirar e motivar todas as pessoas a se unirem a essa causa essencial, garantindo um futuro mais equitativo para todos."

Neste ano, dez novas empresas se associaram ao Mover: Alpargatas, Bayer, BNDES, Bunge, Cia de Talentos, Cogna, GM, Kenvue, Pernod Ricard e Yduqs.

PROGRAMAS DO MOVER COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Profissionais pretos e pardos de qualquer idade ou região do país podem se inscrever em programas promovidos pelo movimento. As inscrições podem ser feitas no site.

- Mover Hello, em parceria com a EF Education First, distribui bolsas de inglês;

- Lideranças do Futuro, em parceria com Instituto Four, visa capacitar 20 mil profissionais para posições de liderança;

- Afreektech, em parceria com o Movimento Black Money, que oferece 20 mil bolsas para cursos nas áreas de tecnologia;

- Mover Mais Negócios, em parceria com o Sebrae, busca capacitação profissional com 10 mil vagas para empreendedores de todos os setores