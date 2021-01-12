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Presidente da Câmara

Maia: fechamento da Ford no Brasil reforça necessidade de reforma tributária

Segundo ele, a redução do número de tributos é um atrativo para competitividade nos países. A decisão da montadora afeta diretamente 5,3 mil empregados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 19:56

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 19:56

Presidente da Câmara dos Deputados, dep. Rodrigo Maia, concede entrevista coletiva sobre a atividade legislativa durante a crise causada pelo coronavírus
Presidente da Câmara dos Deputados, dep. Rodrigo Maia Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou o exemplo do encerramento das atividades da Ford no Brasil para falar sobre a urgência da reforma tributária. Segundo ele, a redução do número de tributos é um atrativo para competitividade nos países. A decisão da montadora afeta diretamente 5,3 mil empregados, que atuam em três fábricas que serão desativadas.
"Quando decidem sair do Brasil e continuar na Argentina e Uruguai merece um ponto de interrogação sobre o porquê disso", questionou. "Como um país da importância do Brasil é preterido por dois países importantes, mas que não têm a dinâmica econômica daqui?"
Para ele, a situação deve jogar luz também no debate sobre os benefícios tributários concedidos pelo governo, juntamente com a reforma. "Será que benefícios de fato geram emprego no Brasil?", questionou.

AUXÍLIO

Maia voltou a falar também sobre o auxílio emergencial concedido pelo governo durante a pandemia.
"É um debate que vamos ter de abrir, mas sempre sabendo que o teto de gastos está no limite e que para ampliar Bolsa Família vamos ter de fazer uma escolha sobre onde arrumar espaço (fiscal)", disse.

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