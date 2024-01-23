Lula diz que governo dará isenção do IR para até dois salários mínimos

BRASÍLIA, DF - O presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira (23) que o governo irá fazer um reajuste neste ano na tabela de isenção do Imposto de Renda , indicando que quem receber até dois salários mínimos ficará isento.

Em maio passado, uma medida provisória alterou a faixa de isenção do IR de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Para isentar quem recebia até dois salários mínimos, o texto também incluiu um desconto mensal de R$ 528 na fonte.

"Com o reajuste do salário mínimo, as pessoas parecem que vão voltar a pagar o Imposto de Renda, mas não vão. Porque nós vamos fazer as mudanças agora para quem ganhe até dois salários mínimos não pague IR. Eu tenho um compromisso de chegar até o fim do meu mandato isentando todo mundo que ganhar até R$ 5 mil", afirmou o petista em entrevista à rádio Metrópole da Bahia.

"É um compromisso de campanha, mas, sobretudo, de muita sinceridade. Nesse país, quem vive de dividendo não paga Imposto de Renda e quem vive de salário paga Imposto de Renda", continuou.

O presidente afirmou ainda que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , sabe que serão necessários fazer "ajustes".

"Eles são difíceis, porque nós precisamos saber que na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber da onde vai pegar o outro dinheiro", disse Lula.

As declarações ocorrem um dia após Haddad ter afirmando que o Executivo iria fazer uma nova revisão na faixa de isenção do IR.