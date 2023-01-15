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Mapeamento

Lula autoriza busca ativa do Bolsa Família integrada com município

Segundo ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a medida vai envolver repasse de recursos aos municípios para atualizar o cadastro do programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2023 às 16:13

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 16:13

O ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou em vídeo publicado pelo PT nas redes sociais que o governo iniciará um programa de busca ativa das famílias que têm direito a receber o Bolsa Família. "São pessoas que, em todas as regiões do Brasil, têm direito ao Bolsa Família, mas ficaram de fora. E, agora, o presidente Lula nos autoriza a fazer um programa Busca Ativa, integrado com os municípios", disse Dias.
Segundo o ministro, a medida vai envolver repasse de recursos aos municípios para atualizar o cadastro do programa.
Além da busca ativa, a ação também terá como objetivo mapear as famílias com crianças de até seis anos, que receberão um adicional de R$ 150 a partir de março.
Cartão do Bolsa Família
Cartão do Bolsa Família Crédito: Agência Brasil
No início de janeiro, Dias já havia prometido a implementação de um programa de busca ativa do Bolsa Família e a atualização do Cadastro Único.
Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, especialistas avaliam que o país passou a enfrentar uma distorção no Cadastro Único.
Houve um forte crescimento na quantidade de famílias compostas por apenas um integrante - chamadas de unipessoais - incluídas pelo programa social.
O número de cadastros desse tipo saltou de 2,2 milhões em novembro de 2021 para 5,3 milhões em agosto de 2022.

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