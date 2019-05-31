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Aposentadoria

Último dia para recadastramento de aposentados do ES

Beneficiários que tenham o nome iniciado pelas letas A a I podem ficar sem receber já em junho
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

30 mai 2019 às 23:18

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 23:18

IPAJM definiu os prazos para o recadastramento de aposentados do Estado Crédito: Vitor Jubini
Termina nesta sexta-feira (31), o prazo para que os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM) façam o recadastramento obrigatório. O recadastramento deve ser feito por todos os beneficiários que tenham o nome iniciado pelas letras A a I. Quem perder o prazo terá o benefício suspenso já a partir de junho.
> Benefício de até R$ 27 mil entre aposentados do ES pelo IPAJM
“O recadastramento está previsto em lei e é de extrema importância para o Instituto, pois evita o pagamento de benefícios indevidos, também possibilita que a base de dados da autarquia seja atualizada, o que é indispensável para a comunicação do Instituto com seus beneficiários quando, por exemplo, do envio de correspondências, como contracheques, comunicados de decisões e ofícios”, explica o presidente-executivo do IPAJM, José Elias Marçal.
Os servidores que tenham o nome iniciado pelas letras J a M têm um prazo maior – até 10 de julho. Por fim, os que têm o nome iniciado de N a Z devem fazer o recadastramento obrigatório de 11 de julho a 10 de setembro.
ETAPAS
O recadastramento é dividido em duas etapas: uma online, dos dados cadastrais, e outra presencial, que é a prova de vida.
Para fazer o recadastramento, o beneficiário deve comparecer a uma das agências do Banestes com um documento de identificação com foto – carteira de identidade (RG), ou de habilitação (CNH) – e número funcional, e se dirigir a um dos guichês de atendimento. Após o término do procedimento, a pessoa receberá um comprovante entregue pelo atendente do banco que comprovará a participação nessa etapa.
Já para fazer a atualização de dados cadastrais, basta acessar endereço eletrônico do IPAJM, entrar no banner Recadastramento 2019. Ao final desse processo será emitido recibo para atestar a conclusão da atualização.
> Câmara aprova MP do pente-fino nos benefícios do INSS
Os aposentados e pensionistas que residem em outro estado ou país, ou que não podem se locomover a uma agência do Banestes para fazer a prova de vida, ou são incapazes, entre outros casos específicos, devem acessar o site do IPAJM, e clicar no banner da campanha para saber como devem se recadastrar.

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