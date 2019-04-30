Lorenzoni diz acreditar na aprovação da reforma neste semestre

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni Crédito: Reprodução Instagram

O ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, disse nesta terça-feira (30) estar entusiasmado com a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência no primeiro semestre deste ano. “Estamos muito entusiasmados com a perspectiva de que, ainda dentro do primeiro semestre, a gente consiga ver o Brasil reequilibrado, principalmente com a Nova Previdência aprovada”, disse ao deixar um restaurante, em Brasília, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Segundo Lorenzoni, o almoço teve o objetivo de discutir sobre a tramitação da reforma da Previdência, sobre a medida provisória da Liberdade Econômica que será anunciada nesta tarde pelo governo, e sobre a situação fiscal de estados e municípios.

Na segunda-feira (29), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reafirmou que trabalha para aprovar a reforma da Previdência na Casa até o fim do semestre.