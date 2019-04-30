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Aposentadoria

Lorenzoni diz acreditar na aprovação da reforma neste semestre

A declaração foi dada durante um almoço para discutir a tramitação da Previdência

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 18:43

Publicado em 

30 abr 2019 às 18:43
O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni Crédito: Reprodução Instagram
O ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, disse nesta terça-feira (30) estar entusiasmado com a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência no primeiro semestre deste ano. “Estamos muito entusiasmados com a perspectiva de que, ainda dentro do primeiro semestre, a gente consiga ver o Brasil reequilibrado, principalmente com a Nova Previdência aprovada”, disse ao deixar um restaurante, em Brasília, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Segundo Lorenzoni, o almoço teve o objetivo de discutir sobre a tramitação da reforma da Previdência, sobre a medida provisória da Liberdade Econômica que será anunciada nesta tarde pelo governo, e sobre a situação fiscal de estados e municípios.
Na segunda-feira (29), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reafirmou que trabalha para aprovar a reforma da Previdência na Casa até o fim do semestre.
Guedes afirmou que a classe política tem interesse em concluir a reforma para, superada essa questão, se tenha uma agenda positiva para debater nas proximidades das eleições municipais de 2020. “É interesse da classe política finalizar a Previdência no primeiro semestre porque depois tem mais um ano e dois ou três meses até a próxima eleição e justamente vai ter uma pauta positiva. Assuntos importantes: como vamos fazer o pacto federativo, os recursos para estados e municípios, os impostos. O próprio sistema de poupança garantida [capitalização para trabalhadores que ingressarem no mercado de trabalho] da Nova Previdência”, argumentou.

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