Lojas do ES dão descontos de até 70% no Dia do Cliente

Além de preços mais baixos, os comerciantes vão oferecer brindes Crédito: Reprodução | Internet

Neste sábado, 15 de setembro, as lojas de rua e de shoppings da Grande Vitória darão desconto de até 70% em comemoração ao Dia do Cliente. Além de preços mais baixos, os comerciantes vão oferecer brindes especiais como passeio de trenzinho, shows, oficinas e até teatro.

No Boulevard Shopping Vila Velha, por exemplo, as lojas oferecerão descontos de até 70% em produtos selecionados, como óculos que eram vendidos a R$ 129 e sairão por R$ 39. Já no Shopping Vitória, a aposta dos comerciantes é no desconto progressivo na compra das peças.

Na Praia do Canto, em Vitória, os comerciantes disponibilizarão um trenzinho para que os clientes que realizarem suas compras na lojas do local desfrutem de um passeio pelas ruas do bairro. Também neste sábado (15), o Shopping Monserrat, na Serra, trará um show infantil com a Turma da Tina.

ALGUNS LOCAIS COM PROMOÇÕES

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

As promoções seguem até o dia 16 de setembro. Tem lojas que oferecem até 70% de desconto em itens selecionados. Além disso, o shopping trará uma programação especial nesta sexta-feira (14), a partir das 21 horas, com show Humor na Praça, com o Social do Jair. No sábado (15), haverá Show da MUG (às 18 horas), encontro de Carros Antigos (a partir das 14 horas), teatrinho infantil com a peça Cantos, Contos e Mágicas (às 15 horas) e música na praça com o cantor sertanejo Renêr Nogueira (às 19 horas).

Lojas Avenida

Vestido Floral: de R$ 59,90 por R$ 29,90.

Lojas Riachuelo

Promoção de Camisa Social: comprando 2 peças a 2ª sai com 57% de desconto: primeira peça sai a R$ 69,90, e a segunda, R$ 39,90.

Promoção no departamento infantil: comprando 4 peças de qualquer valor ganhe um brinquedo (mini-drone, headphones, walktok, entre outros).

Mahogany

Promoção de diversos produtos selecionados com descontos.

Gel Antisséptico para mãos: de R$ 19,00 por R$ 15,00.

Loja Fla Sports

Desconto de até 50% em peças selecionadas.

Blusa: de R$ 189,00 por R$ 99,00.

Loja Hering

Descontos diversos de até 70% em peças selecionadas.

Loja Bintang

Mochila: de R$ 339,00 por R$ 199,00.

Calça: de R$ 349,00 por R$ 279,00.

Loja Redley

Camisa: de R$ 147,00 por R$ 88,00.

Tênis: de R$ 299,00 por R$ 239,00.

Óticas Diniz

Óculos: de R$ 129,00 por R$ 39,00.

Óculos Ray Ban: de R$ 620,00 por R$ 403,00.

Óculos Calvin Klein: R$ 399,00 por R$ 199,50.

Loja Magia do Mar

Maiô: de R$ 209,00 por R$ 99,00.

Blusa: de R$ 89,00 por R$ 41,90.

SHOPPING VITÓRIA

Os descontos podem chegar a 70% e alguns estabelecimentos estão apostando na liquidação progressiva para agradar o consumidor e estimular as vendas.

Brand & Co

Vestido viscose (estampa Miliar): de R$ 359,00 por R$ 189,00.

Jaqueta bomber (masculina): de R$ 469,00 por R$ 269,90.

Blusa regata (feminina): de R$ 198,00 por R$ 69,90.

Origens

1 peça 20%

2 peças 30%

3 peças 40%

4 ou mais peças - 50%

Capitu

Blusa: de R$ 89,99 por R$ 49,99.

Macaquinho: de R$148,99 por R$ 79,99.

Vestido: de 104,99 por 89,99.

Sonho dos Pés

Sapatilha: de R$ 69,90 por R$ 29,90.

Sandália: de R$ 129,90 por R$ 39,90.

Botas: de R$ 139,90 por R$ 49,90.

Anacapri

Bolsa: de R$ 119,90 por R$ 89,90.

Colcci

Vestido molet xadrez: 575,00 por R$ 489,00.

Camisa estampada manga longa (masculina): de R$ 375,00 por R$ 262,00.

Calça jeans (masculina): de R$ 378,00 por R$ 302,00.

Help

T-shirt (masculina): de R$ 79,00 por R$ 59,90.

Calça masculina: de 159,90 por R$ 119,90.

Vestido: de R$ 189,90 por R$ 139,90.

Mmartan

Jogo de lençol classics dobra feita: de R$ 520,00 por R$ 299,00.

Tapete petit girl bicolor jacquard: de R$ 113,40 por R$ 79,90.

SHOPPING MONTSERRAT - SERRA

Até o dia 16 de setembro, o shopping segue com a Mega Promo Montserrat + IT Bazar. Além disso, haverá brincadeiras e gincanas para as crianças também se divertirem enquanto os pais realizam as compras. Neste sábado (15), às 15h30, haverá um Pocket Show da Turma da Tina.

Óticas Carol

Na compra de 2 óculos o de menor valor tem 50%.

Lente + armação por R$ 179,00.

Soulland

Camisas de R$ 80,00 por R$ 49,90.

O Boticário

Malbec: de 129,90 por 116,90.

Floratta: de 89,90 por 71,90.

Hidratante Lily: de 89,90 por 68,90.

Camisaria Colombo

3 peças por R$ 99,99.

Piticas (Quiosque)

Camisas a partir de R$ 19,90.

Toda Linda

Sandálias com até 70% de desconto.

Bolsas Petite Jolie até 40% de desconto.

Brincos por R$ 5,00.

Polo Club

3 camisas por R$ 99,90, ganha 1 chinelo ou 1 boné.

SHOPPING MESTRE ALVARO - SERRA

As lojas estão ofertando até 50% de desconto.

Colombo

Kit 05 peças por R$ 199,99.

03 polos por R$ 99.

Melissa

Coffee Break a partir das 15h

Na compra de qualquer Melissa, ganha uma miniatura da Vixen.

Bebedouros

Apenas em débito ou dinheiro

Purificadores de água gelada: de R$ 1.152,00 por R$ 850,00.

Purificador de água natural: de R$ 350 por R$ 249.

Atitude Point

50% de desconto na segunda peça de menor valor

COMÉRCIO DA PRAIA DO CANTO

As lojas vão ofertar descontos de até 50% para os clientes. Além disso, haverá passeio pelo bairro de trenzinho para que comprar nas lojas.

POLO DE CONFECÇÕES DA GLÓRIA - VILA VELHA

As lojas do Polo da Glória prepararam descontos e até café para atrair os clientes.

Serva Bella

Descontos de ate 50%.

Fava Moda Feminina

10% de desconto adicional para o Dia do Cliente.

Wanessa's Modas

Descontos de até 50%.

Laylla Modas

Vestidos longo a partir R$ 49,90 e blusas a partir de R$ 29,90.

Brechó Boutique

Qualquer peça a partir de R$ 5,00.

Mayra Acessórios

Descontos de até 20% na linha Festa.

Vila Íntima e da Ross Moda Íntima

Conjuntos a partir de R$ 19,99, tangas a partir de R$ 5,00 e soutiens bojo a partir de R$ 19,99.

Gravataria

Coffee break e 50% de desconto na compra da terceira peça de menor valor (coleção nova). Várias peças selecionadas já com 50% de desconto (coleção anterior).

Soleil Sucre (moda Plus size)

Todas as blusas de R$ 89,90 por R$ 69,99.

Óticas Carol

Nas compras acima de R$ 299,00 o cliente concorre a um carro zero.

Óculos completo + tratamento anti-reflexo a partir de R$ 179,00 em até 10x sem juros.

Concha Coral, Rita Quintão, Balãozinho e Rei dos Óculos

Manterão os descontos do Dia D Glória.