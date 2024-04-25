Lista da educação com alíquota reduzida na reforma tributária inclui línguas de povos originários

BRASÍLIA - O projeto de regulamentação da reforma tributária fixou nove categorias de serviço de educação que terão direito a alíquota reduzida.

A lista inclui os cursos de educação tradicional, como infantil, fundamental e médio, mas também permitiu o benefício da alíquota mais baixa para o ensino de línguas nativas de povos originários.

Já os cursos livres, como por exemplo costura, culinária e pintura, e de idiomas ficaram de fora.

As academias de ginástica, que buscavam a alíquota reduzida durante as negociações do projeto, não entraram na lista.

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira recebe o Ministro, Fernando Haddad, a reforma Tributária, durante reunião de líderes Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

Os cursos que estão na lista terão direito à redução de 60% das alíquotas do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), dos Estados e municípios, e da CBS (Contribuição de Bens e Serviços), do governo federal.

Ao longo dos últimos anos, o setor de educação foi um dos mais resistentes à aprovação da reforma tributária com temor do aumento da carga tributária e o argumento de que haverá uma alta dos preços dos serviços quando os novos impostos entrarem em vigor.

O projeto de regulamentação foi entregue quarta-feira (25) ao Congresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Além dos serviços de educação, a proposta também regulamenta as atividades desportivas que terão redução de 60% da alíquota do IBS e da CBS. Serão beneficiadas também as escolinhas de esportes (futebol etc) e associações e clubes desportivos, que hoje têm isenção.

Serão beneficiadas também a atividade de gestão e exploração do desporto por associações e clubes esportivos filiados ao órgão estadual ou federal, responsável pela coordenação dos desportos, inclusive por meio de venda de ingressos para eventos desportivos.

Veja lista dos serviços de educação com redução de 60% da alíquota