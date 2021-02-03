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Orçamento de 2021

Líder do governo, Eduardo Gomes diz que aprovação do orçamento é urgente

Atualmente, o governo está autorizado a executar apenas 1/12 do orçamento do ano anterior até a votação do projeto

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 08:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 08:43
O senador Eduardo Gomes é o novo líder do governo no Congresso
Eduardo Gomes classifica como urgente a aprovação do Orçamento de 2021 Crédito: Facebook
O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), classificou como urgente a aprovação do Orçamento de 2021, ainda pendente no Legislativo.
Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), vão conversar sobre o cronograma para instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e votação do projeto no plenário. Pacheco quer aprovar a proposta até março.
Atualmente, o governo está autorizado a executar apenas 1/12 do orçamento do ano anterior até a votação do projeto. De acordo com Gomes, o cenário preocupa o Executivo. "A necessidade de aprovação do Orçamento de 2021 é urgente por conta das obrigações com gastos do governo que estão com uma série de dificuldades por conta de não ter aprovado o Orçamento e ainda estar funcionando com 1/12."
Lira e Pacheco marcaram uma conversa presencial hoje para articular o cronograna do Orçamento. A reunião, porém, ficou para esta quarta (3).

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