Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Latam propõe redução salarial por 12 meses em negociação com tripulantes
Proposta

Latam propõe redução salarial por 12 meses em negociação com tripulantes

As mudanças na base de cálculo das remunerações de pilotos, copilotos e comissários foram propostas pela empresa no ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2021 às 09:55

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:55

Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
Latam Brasil desiste da redução permanente nos salários de seus tripulantes. Crédito: Fernando Madeira
Em meio a uma negociação que já dura seis meses, a empresa aérea Latam Brasil desistiu da redução permanente nos salários de seus tripulantes.
Na semana passada, segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), a Latam retirou a proposta de redução permanente e a substituiu por um corte temporário nos valores fixos e variáveis que compõem os salários.
As mudanças na base de cálculo das remunerações de pilotos, copilotos e comissários foram propostas pela empresa no ano passado e, em uma primeira rodada de negociações, em julho, foram recusadas pelos trabalhadores.
Em outubro, porém, os tripulantes autorizaram o SNA a negociar uma proposta de redução com a empresa.

Veja Também

Latam recebe primeira parcela de US$ 1,15 bilhão de financiamento DIP

A proposta feita agora prevê um novo cálculo das partes que compõem a remuneração, de modo que as reduções ficarão entre 12,5% no salário líquido anual de copilotos e entre 7,3% e 8,7% para comissários. Esses últimos teriam abatimento apenas nas verbas variáveis.
No caso dos pilotos, a percepção líquida da redução será de 12%. A proposta da Latam também prevê um período de 12 meses de estabilidade para os tripulantes com contratos ativos.
Em transmissão realizada na quarta (27), o presidente do SNA, Ondino Dutra, disse que a empresa também incluiu na nova proposta a suspensão na equiparação salarial de tripulantes contratados a partir de fevereiro.
Segundo ele, a empresa quer a flexibilização de uma cláusula da atual convenção coletiva que prevê o mesmo salários para novos contratados. Caso a proposta da Latam seja aprovada pelos tripulantes, os novos contratados terão garantido apenas o piso da categoria, mas não o da empresa.

Veja Também

Latam é 1ª empresa no país a negociar redução permanente de salários

Na quinta (28), a Latam encaminhou ao sindicato as minutas com as novas propostas de acordo. Segundo o SNA, o termos serão agora analisados para depois serem colocados em votação em assembleia.
A Latam Brasil anunciou em julho o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Em maio, o grupo Latam já havia feito o mesmo, mas, na época, não havia incluídos as filiais argentina, brasileira e paraguaia.
Em todo o mundo, a redução brusca de viagens durante a pandemia deixou um rombo no caixa das empresas. No início da crise, a Latam Brasil era a companhia com mais voos internacionais.
O grupo acumula dívidas de quase US$ 18 bilhões (R$ 98,2 bilhões).

Veja Também

"Houve sensibilidade da categoria", diz ministro sobre greve de caminhoneiros

Com fake news, WhatsApp de caminhoneiros vai da euforia à indignação

Governo economizou R$ 3 bilhões com home office em 2020, estima Tesouro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados