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Cooperação técnica

Latam e Embratur assinam acordo para atrair turistas estrangeiros

O objetivo é trabalhar em conjunto para ampliar a malha aérea, melhorar a experiências dos estrangeiros que vêm ao Brasil e tornar os destinos mais competitivos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 nov 2023 às 18:50

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 18:50

A Embratur e a Latam Brasil assinaram nesta segunda-feira (¨) um acordo de cooperação técnica para impulsionar o turismo internacional e a oferta de serviços aéreos no Brasil. O plano de ações foi assinado durante a feira de turismo WTM, em Londres.
O objetivo é trabalhar em conjunto para ampliar a malha aérea, melhorar a experiências dos estrangeiros que vêm ao Brasil e tornar os destinos mais competitivos tendo como pilar a sustentabilidade, segundo Marcelo Freixo, presidente da Embratur.
O acordo de cooperação técnica também tem como foco o compartilhamento de dados e inteligência de mercado. Está prevista, por exemplo, a realização de pesquisas de opinião com os passageiros estrangeiros da companhia aérea "para ampliar o conhecimento sobre o turista internacional". Caberá à empresa criar novas "rotas internacionais aos mercados estratégicos em comum, e rotas domésticas aos principais destinos turísticos internacionais brasileiros".
O voo da Latam entre Vitória e Fortaleza foi retomado em julho de 2022
Caberá à Latam criar novas rotas internacionais aos mercados estratégicos e rotas domésticas aos principais destinos turísticos internacionais brasileiros Crédito: Divulgação
"Estamos aqui para colaborar com nossa conectividade, inovação e agenda de sustentabilidade, para sermos cada vez mais a porta de entrada do mundo em nosso país", afirma o presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier.
Embratur e Latam também desenvolverão, em parceria com operadoras de turismo, novos produtos e pacotes turísticos, com preços e promoções especiais aos mercados internacionais estratégicos, "apoiando os esforços dos agentes promotores do turismo brasileiro no exterior" com tarifas com descontos, sempre que possível.

Sustentabilidade e inovação

No acordo de cooperação técnica estão previstas ainda iniciativas de apoio à implementação de práticas sustentáveis. Conforme estabelece o plano de trabalho da parceria, Latam e Embratur atuarão conjuntamente num projeto-piloto na Amazônia de turismo sustentável, "a ser usada como referência para outras localidades, considerando vivências turísticas, empreendedorismo e atividades de bioeconomia".
O plano mapeia ainda ações que promovam a "sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade e inclusão relacionadas ao turismo, visando preservar o meio ambiente, as comunidades locais e o patrimônio cultural brasileiro".
Com o objetivo de melhorar a experiência do turista internacional, são planejadas ações de capacitação e treinamento para profissionais da Latam e dos seus parceiros comerciais que realizam atendimento ao público de estrangeiros.
A parceria prevê ainda fomento às iniciativas de inovação propostas pelo EmbraturLAB à aviação, e prevê a realização de testes e experimentos, com os turistas estrangeiros, das soluções desenvolvidas pelas startups associadas ao centro de inovação.

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