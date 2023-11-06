Latam e Embratur assinam acordo para atrair turistas estrangeiros

A Embratur e a Latam Brasil assinaram nesta segunda-feira (¨) um acordo de cooperação técnica para impulsionar o turismo internacional e a oferta de serviços aéreos no Brasil. O plano de ações foi assinado durante a feira de turismo WTM, em Londres.

O objetivo é trabalhar em conjunto para ampliar a malha aérea, melhorar a experiências dos estrangeiros que vêm ao Brasil e tornar os destinos mais competitivos tendo como pilar a sustentabilidade, segundo Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

O acordo de cooperação técnica também tem como foco o compartilhamento de dados e inteligência de mercado. Está prevista, por exemplo, a realização de pesquisas de opinião com os passageiros estrangeiros da companhia aérea "para ampliar o conhecimento sobre o turista internacional". Caberá à empresa criar novas "rotas internacionais aos mercados estratégicos em comum, e rotas domésticas aos principais destinos turísticos internacionais brasileiros".

Caberá à Latam criar novas rotas internacionais aos mercados estratégicos e rotas domésticas aos principais destinos turísticos internacionais brasileiros Crédito: Divulgação

"Estamos aqui para colaborar com nossa conectividade, inovação e agenda de sustentabilidade, para sermos cada vez mais a porta de entrada do mundo em nosso país", afirma o presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier.

Embratur e Latam também desenvolverão, em parceria com operadoras de turismo, novos produtos e pacotes turísticos, com preços e promoções especiais aos mercados internacionais estratégicos, "apoiando os esforços dos agentes promotores do turismo brasileiro no exterior" com tarifas com descontos, sempre que possível.

Sustentabilidade e inovação

No acordo de cooperação técnica estão previstas ainda iniciativas de apoio à implementação de práticas sustentáveis. Conforme estabelece o plano de trabalho da parceria, Latam e Embratur atuarão conjuntamente num projeto-piloto na Amazônia de turismo sustentável, "a ser usada como referência para outras localidades, considerando vivências turísticas, empreendedorismo e atividades de bioeconomia".

O plano mapeia ainda ações que promovam a "sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade e inclusão relacionadas ao turismo, visando preservar o meio ambiente, as comunidades locais e o patrimônio cultural brasileiro".

Com o objetivo de melhorar a experiência do turista internacional, são planejadas ações de capacitação e treinamento para profissionais da Latam e dos seus parceiros comerciais que realizam atendimento ao público de estrangeiros.