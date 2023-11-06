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Moradores registram tempestade de areia encobrindo Manaus

Segundo a MetSul, a tempestade é resultado da "estiagem severa" que há meses afeta o Norte do país como resultado da influência do fenômeno climático El Niño
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2023 às 17:33

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 17:33

Moradores registraram o momento da densa tempestade
Moradores registraram o momento da densa tempestade Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A capital do Amazonas, Manaus, foi encoberta por uma tempestade de areia na tarde deste domingo (5) e a poeira, somada à fumaça das queimadas que permanece há uma semana na região, prejudicou ainda mais a visibilidade em diversos pontos da cidade. Assustados com o fenômeno, moradores de bairros das zonas oeste e centro-sul registraram em vídeo o momento em que a grande nuvem de poeira parece engolir casas e edifícios.
Segundo a MetSul, a tempestade é resultado da "estiagem severa" que há meses afeta o Norte do país como resultado da influência do fenômeno climático El Niño. O Amazonas teve um grande número de queimadas em outubro, o pior desde 1998, causando muita fumaça em Manaus, segundo dados do Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Muitos focos ocorreram ao redor de Manaus, cobrindo a cidade de fumaça densa por vários dias.
Além disso, tempestades de areia, mais comuns em regiões áridas, ocorreram na região devido ao clima seco. A falta de chuva nos últimos meses agravou a situação. Os registros do aeroporto Eduardo Gomes indicaram a ocorrência de fumaça constante, e as rajadas de vento chegaram a 70 km/h, causando uma queda brusca na temperatura.
Nos próximos dias, a previsão é de chuvas esporádicas, mas isso não deve resolver a seca na região. A partir de quarta-feira, a chuva deve diminuir novamente, segundo o MetSul. Em nota, a Defesa Civil de Manaus informa não ter recebido, por meio da Central 199, registros de moradores sobre "tempestade de areia". A Central recebeu neste domingo apenas três ocorrências de destelhamentos por causa da ventania.

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