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Aéreas

Latam e Azul iniciam operações de voos compartilhados

A ação, conhecida como codeshare, envolve 64 rotas domésticas das companhias, é uma prática comum no setor e não afeta a autonomia das empresas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 17:26

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 17:26

Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo
Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo Crédito: Arquivo
Teve início hoje (17) a operação das aéreas Latam e Azul que passam a vender assentos para o mesmo voo. Os clientes podem comprar uma passagem em uma empresa, mas embarcar no avião da outra. A prática, conhecida como codeshare, é comum no setor e não afeta a autonomia das empresas.
O codeshare diminui as chances de um avião levantar voo com muitos assentos desocupados, além de aumentar a oferta de rotas para os clientes das empresas envolvidas. No caso da Latam e da Azul, o acordo de codeshare envolve 64 rotas domésticas. Voos para Fernando de Noronha (PE), Petrolina (PE) e Juazeiro do Norte (CE), por exemplo, serão vendidos pelas duas empresas.
Estamos ampliando as opções de viagem aos nossos clientes e chegando a importantes capitais regionais do Brasil, disse o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier. O acordo foi fechado em julho.
Esses acordos trarão benefícios incomparáveis para os clientes. Com a malha aérea altamente conectada da Azul que atende a muitos destinos no Brasil e com os hubs da Latam, nossa complementaridade de frota e de voos oferecerão aos clientes a mais ampla variedade de opções de viagem, disse John Rodgerson, CEO da Azul, na época do fechamento do acordo.
Entram no acordo 35 rotas operadas pela Azul, e a Latam incluiu 29 rotas, incluindo Brasília  Porto Velho e São Paulo  Manaus.

PROGRAMAS DE FIDELIDADE 

Segundo as empresas, os programas de pontos e fidelidade não serão afetados. Se o voo for comprado em uma aérea e o voo operado por outra, o cliente poderá escolher em qual programa de fidelidade pontuar. Mas quando o voo for vendido e operado pela mesma companhia aérea, o cliente não poderá pontuar na companhia aérea parceira.

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