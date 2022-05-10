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Santa Catarina

Justiça libera posto para trabalhar sem frentista

A modalidade autosserviço de abastecimento é proibida no Brasil, mas funciona em outros países, como nos Estados Unidos

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 06:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mai 2022 às 06:10
Etanol polui menos que gasolina, mas cadeia produtiva não é eficiente
Modalidade de autosserviço de abastecimento é proibida no Brasil Crédito: freepik
Uma empresa de postos de combustíveis de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, foi autorizada pela Justiça Federal a oferecer o autosserviço de abastecimento aos clientes, que dispensa o trabalho de frentistas.
A modalidade é proibida no Brasil, mas funciona em outros países, como nos Estados Unidos.
No processo contra a União, a empresa afirmou que tem dificuldade para contratar frentistas na região e argumentou que a recarga de veículos elétricos já é feita pelo sistema de autosserviço.
O juiz Joseano Maciel Cordeiro, da 1ª Vara Federal do município, entendeu que a lei de 2000, que veda o serviço, é incompatível com outras legislações, como a da liberdade econômica e a da inovação tecnológica.
A União justifica que o manuseio de combustíveis requer prática e treinamento, além de conhecimento das normas de segurança. Também cita a preservação do emprego dos frentistas.
Na avaliação de Cordeiro, porém, a eventual permissão do uso de bombas de autosserviço não exime os postos de se submeterem à fiscalização dos órgãos competentes e não afasta a responsabilidade civil das empresas.
Ele também cita notas técnicas recentes do Ministério de Minas e Energia, que não classificam a atividade como de alto risco.
Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre.

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