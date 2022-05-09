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Reajuste

Petrobras eleva preço do diesel nas refinarias em 8,87%

Estatal não reajustava preço do combustível há 60 dias; preço da gasolina foi mantido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mai 2022 às 13:01

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 13:01

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (9) aumento do preço médio do diesel de 8,87% nas suas refinarias, com o valor do combustível para distribuidoras passando a valer R$ 4,91 por litro, a partir de terça-feira (10), segundo comunicado da empresa.
Na última sexta (6), a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) havia divulgado que o preço médio do diesel nas refinarias brasileiras estava R$ 1,27 por litro abaixo da paridade de importação, conceito usado pela política de preços da Petrobras que simula quanto custaria para trazer o produto do exterior.
Petrobras anunciou a seus clientes nesta quarta (18) reajustes no preço da gasolina e do diesel
O valor do combustível para distribuidoras passa a valer R$ 4,91 por litro a partir de terça-feira (10) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A defasagem do preço do combustível vinha elevando a pressão por um reajuste, porque dificultava a importação e elevava os riscos de escassez. Na semana passada, postos já chegavam a falar em racionamento seletivo.
Empresas de ônibus, por outro lado, divulgaram comunicado dizendo que a população poderia ter problemas com o transporte coletivo, caso o preço do diesel subisse.

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