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A queda de um império

Justiça determina bloqueio de bens da Viação Itapemirim

Para juiz, há indícios de desvios patrimoniais realizados tanto pela família e quanto pelos atuais sócios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 22:49

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 22:49

Crédito: Divulgação | Grupo Itapemirim
Mais um capítulo na novela Itapemirim começou nesta semana. A 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o processo corre, decretou o bloqueio dos bens do grupo e proibiu a venda de linhas da companhia para outras empresas devido à suspeita de desvio patrimonial.
As viações Itapemirim e Kaissara estão em recuperação judicial desde março de 2016, quando começou a disputa nos tribunais entre os atuais controladores, os empresários Sidnei Piva de Jesus e Camila Souza, e a família do fundador da companhia, Camilo Cola.
> ESPECIAL | Viação Itapemirim: a queda de um império
A decisão que impede que a empresa venda ou compre bens foi dada na última terça-feira, 18, pelo juiz João Oliveira Rodrigues Filho. Segundo o parecer do juiz, os bens continuarão em bloqueio até que o processo de recuperação judicial seja concluído.
Mesmo com a empresa nessa situação, o administrador designado pela justiça pode operar as linhas da companhia em recuperação, realizando pagamento de funcionários e compra de materiais básicos para a operação da mesma.
O texto da decisão do juiz ainda determinou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) bloqueasse todas as linhas operadas pela Viação Itapemirim e pela Viação Kaissara, com o intuito de evitar que os controladores do grupo promovam suas transferências para outras companhias.
> Sócios da Viação Itapemirim voltam à gestão da empresa
Ainda segundo o texto, a decisão foi feita para garantia de eficácia do processo, diante das inúmeras notícias e indícios de desvio patrimonial praticado pelos atuais e antigos controladores do grupo em recuperação judicial.
Além das viações Itapemirim e Kaissara, o processo estabelece restrições a Transportadora Itapemirim, Ita Itapemirim Transportes, Imobiliária Bianca Ltda, Cola Comercial e Distribuidora Ltda e Flecha S.A. Turismo Comércio e Indústria.
Crédito: Divulgação | Viação Itapemirim
BRIGAS
A trama dessa novela, que se estende por quase dois anos, já contou com reviravoltas tanto pelo lado dos atuais proprietários, quanto pelo da família Cola, criadora da empresa.
> Ex-administrador processa antigos e atuais donos da Viação Itapemirim
Em meados de agosto, João Manuel Saraiva, ex-administrador da Viação Itapemirim, entrou com um processo de tutela cautelar incidental antecipada contra os antigos e os atuais donos da empresa, alegando indícios de fraude e de má gestão por parte deles.
Menos de dez dias depois, Milton Rodrigues Junior - um ex sócio de Sindei e Camila - foi preso em São Paulo acusado de estelionato, por ter obtido de forma indevida mais de R$ 2 milhões. Ele atuou como diretor de operações da Itapemirim, em 2017, ano em que a família Cola vendeu a empresa.
OUTRO LADO
O advogado Elias Mubarak Junior, que representa os atuais proprietários da empresa, Sidnei e Camila, disse à reportagem que a decisão do juiz de bloqueio dos bens não tem relação com a conduta de seus clientes.
O juiz pediu que fosse realizada uma assembleia dos credores o mais rápido possível, porque o processo está em andamento desde 2016. Para nós, é muito importante que apresentemos um plano e que ele seja aprovado logo, explica .
Já o advogado da família Cola, Arthur Migliari Jr, diz que a decisão do juiz foi assertiva, pois nesse momento é importante que qualquer pessoa seja impedida de retirar bens da empresa. Ainda segundo ele, a família Cola já está com uma queixa-crime apresentada ao Ministério Público Federal e ao MP de São Paulo por eventuais fraudes e desvio de bens da empresa contra os atuais sócios.
Em nota, o Grupo Itapemirim informou que a decisão proferida no dia 18 de setembro "não se trata de acolhimento de pedido de qualquer credor em ação mantida sob segredo de justiça" e que concorda com a decisão de bloqueio de bens para que os credores tenham mais segurança. Além disso, destacou que a operação das linhas será mantida.
CAPÍTULOS
Recuperação judicial
A Viação Itapemirim entrou em recuperação judicial, deferida em março de 2016, junto com outras empresas que pertenciam à família Cola.
Dívidas
A empresa alegou ter R$ 336,49 milhões em dívidas, além de um passivo tributário de cerca de R$ 1 bilhão.
Venda
Sete meses depois, a família vendeu as empresas recuperadas para Camila Valdívia e Sidnei Piva de Jesus, empresários de São Paulo.
Suspeita de golpe
Em maio de 2017, Camilo Cola, junto com o filho Camilo Cola Filho, afirmaram ter sofrido um golpe, alegando que os empresários não honraram com o acordo. Desde então, a família tenta anular o negócio. Camila e Sidnei refutaram as acusações.
Afastamento de donos
Em dezembro de 2017, a Justiça destituiu da gestão os sócios Camila e Sidnei. O juiz do caso designou uma audiência para janeiro do ano seguinte, onde seria nomeado um novo interventor idôneo para gerir a empresa.
Escolha de um gestor
De dezembro de 2017 a julho deste ano, João Manoel Saraiva ficou como gestor da empresa. O administrador enfrentou protestos dos funcionários por atrasos no pagamento dos salários.
Caso vai para São Paulo
Em maio deste ano, o juízo de Vitória reconheceu incompetência absoluta para julgar o caso e enviou o processo para São Paulo.
Gestor é destituído
Saraiva foi destituído pela Justiça de São Paulo, por não estar cadastrado para atuar perante o Judiciário paulista.
Novo administrador
A Justiça decidiu voltar a empresa para as mãos de Camila e Sidnei, mas passou a administração para a empresa Exame Auditores Independentes, representada por Eduardo Scarpellini.
Processo contra donos
Após sair da gestão da empresa, o ex-administrador João Manuel Saraiva processa antigos e atuais donos da Viação Itapemirim, argumentando que ambos os lados apresentaram indícios de fraude e de má gestão.
Ex-sócio é preso
No final de agosto de 2018, o ex-sócio da Viação Itapemirim, Milton Rodrigues Junior, foi preso em São Paulo acusado de estelionato, por ter obtido forma indevida mais de R$ 2 milhões.
Bloqueio de bens
A decisão dada na última terça-feira, 18, pelo juiz João Oliveira Rodrigues Filho, estipulou que os bens continuassem bloqueados, impossibilitando, por exemplo, a venda de linhas rodoviárias, até que o processo de recuperação judicial seja concluído.

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