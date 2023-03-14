Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Juros do consignado a beneficiários do INSS caem para 1,70% ao mês
Empréstimo

Juros do consignado a beneficiários do INSS caem para 1,70% ao mês

Decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Previdência Social; teto de 2,14% estava em vigor desde o início do ano passado

Publicado em 13 de Março de 2023 às 21:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mar 2023 às 21:19
SÃO PAULO - O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) decidiu nesta segunda-feira (13) baixar o teto de juros cobrados no empréstimo consignado a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O ministro da Previdência e presidente do conselho, Carlos Lupi, anunciou a redução do teto dos atuais 2,14% ao mês para 1,70% para aposentados e pensionistas. A decisão foi tomada por 12 votos a 3.
"Como presidente do Conselho, fico orgulhoso em participar desta decisão", escreveu Lupi no Twitter. "Baixar os juros é a bandeira do nosso governo, e no que depender do Ministério da Previdência, estaremos sempre prontos para ajudar!", afirmou.
O teto de juros de 2,14% ao mês para beneficiários do INSS no empréstimo consignado — aquele com o desconto já na folha de pagamento ou no benefício — estava em vigor desde o início do ano passado.
O Conselho Nacional de Previdência Social estipula somente o teto dos juros; a taxa cobrada fica a cargo das instituições financeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

INSS Previdência Carlos Lupi Consignado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados