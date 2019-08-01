Juros ao consumidor deve ter pouco impacto com redução da Selic

"Este fato ocorre uma vez que existe um deslocamento muito grande entre a taxa Selic e as taxas de juros cobradas aos consumidores. Na média da pessoa física, eles atingem 117,88% ao ano, uma variação de mais de 1.700% entre as duas pontas", diz Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Anefac.