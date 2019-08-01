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Selic

Juros ao consumidor deve ter pouco impacto com redução da Selic

Segundo a Anefac (Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), o custo médio do crédito deve ser de 6,67% ao ano com a taxa básica de juros em 6%

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 22:13

Publicado em 

31 jul 2019 às 22:13
Taxa Selic Crédito: Reprodução | Internet
A redução de 0,5 ponto percentual da Selic, anunciada nesta quarta-feira (31), deve ter pouco impacto nos juros ao consumidor. Segundo a Anefac (Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), o custo médio do crédito deve ser de 6,67% ao ano com a taxa básica de juros em 6%. Com a Selic anterior, o custo era de 6,71%
> Banco Central deve iniciar novo ciclo de corte de juros
"Este fato ocorre uma vez que existe um deslocamento muito grande entre a taxa Selic e as taxas de juros cobradas aos consumidores. Na média da pessoa física, eles atingem 117,88% ao ano, uma variação de mais de 1.700% entre as duas pontas", diz Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Anefac.
> Copom reduz taxa de juros para 6% ao ano, primeiro corte em 16 meses
Além disso, no mês passado, o custo do crédito já havia caído mesmo com a manutenção da Selic em 6,5%.
Para a pessoa jurídica, a taxa média de juros com a nova Selic cai de 3,39% para 3,35% ao mês.

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