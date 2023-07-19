Itamar Serpa, empresário capixaba fundador da Embelleze, morre aos 82 anos

SÃO PAULO - Morreu na noite desta terça-feira (18), aos 82 anos, o empresário Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze, empresa de cosméticos populares de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, conhecida pela proximidade com artistas e influenciadores. Serpa também foi deputado federal (1995-2007) e vereador (1989-1994).

A morte foi informada pela Embelleze nas redes sociais, sem detalhes sobre a causa. Serpa atualmente presidia o Conselho de Governança Estratégica e Familiar da empresa.

"Dedicou sua vida a fazer deste mundo um lugar melhor para todos que com ele conviveram. Fazia questão de ouvir, de ensinar e sempre inspirar", diz a nota da Embelleze.

Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze Crédito: Reprodução

Nascido em Vitória, no Espírito Santo, Serpa foi vendedor de doces, caseiro, office-boy, cobrador de ônibus, professor de química e física e funcionário da Bayer.

Fundou a própria empresa quando estava no último ano da universidade, estudando Química, a partir da proposta de um distribuidor de produtos de beleza.

Em entrevistas, contava que analisou o comportamento da mulher brasileira desde o início do negócio e apostou na diversidade de produtos.

A Embelleze chegou a 500 itens, como tintas de cabelo, shampoos e pós-shampoos e produtos para tratamento.

A empresa deu origem ao Instituto Embelleze, que capacita profissionais do mercado da beleza (cabeleireiros, manicures, depiladores etc.) e adotou o modelo de franquias em 2003.

Entre os artistas que lamentaram a morte está a atriz Tatá Werneck. "Notícia triste. Seu Itamar mudou a vida de muita gente", disse.