Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Itamar Serpa, empresário capixaba fundador da Embelleze, morre aos 82 anos
Obituário

Itamar Serpa, empresário capixaba fundador da Embelleze, morre aos 82 anos

Nascido em Vitória, empresário foi cobrador de ônibus e professor antes de fundar a empresa de cosméticos populares

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 15:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2023 às 15:48
SÃO PAULO - Morreu na noite desta terça-feira (18), aos 82 anos, o empresário Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze, empresa de cosméticos populares de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, conhecida pela proximidade com artistas e influenciadores. Serpa também foi deputado federal (1995-2007) e vereador (1989-1994).
A morte foi informada pela Embelleze nas redes sociais, sem detalhes sobre a causa. Serpa atualmente presidia o Conselho de Governança Estratégica e Familiar da empresa.
"Dedicou sua vida a fazer deste mundo um lugar melhor para todos que com ele conviveram. Fazia questão de ouvir, de ensinar e sempre inspirar", diz a nota da Embelleze.
Itamar Serpa Fernandes, empresário capixaba fundador da Embelleze, morre aos 82 anos
Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze Crédito: Reprodução
Nascido em Vitória, no Espírito Santo, Serpa foi vendedor de doces, caseiro, office-boy, cobrador de ônibus, professor de química e física e funcionário da Bayer.
Fundou a própria empresa quando estava no último ano da universidade, estudando Química, a partir da proposta de um distribuidor de produtos de beleza.
Em entrevistas, contava que analisou o comportamento da mulher brasileira desde o início do negócio e apostou na diversidade de produtos.
A Embelleze chegou a 500 itens, como tintas de cabelo, shampoos e pós-shampoos e produtos para tratamento.
A empresa deu origem ao Instituto Embelleze, que capacita profissionais do mercado da beleza (cabeleireiros, manicures, depiladores etc.) e adotou o modelo de franquias em 2003.
Entre os artistas que lamentaram a morte está a atriz Tatá Werneck. "Notícia triste. Seu Itamar mudou a vida de muita gente", disse.
O empresário deixa quatro filhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empresário Obituário Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados