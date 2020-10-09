IPCA sobe 0,64% em setembro ante 0,24% em agosto, revela IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou setembro em 0,64%, o que representa aceleração ante a taxa de 0,24% em agosto, informou nesta sexta-feira (9) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado superou o teto do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que iam de 0,45% a 0,61%, com mediana de 0,54%, em pesquisa Projeções Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 1,34%. Em 12 meses, o resultado foi de 3,14%, dentro das projeções dos analistas, que iam de 2,95% a 3,20%, mas acima da mediana, calculada em 3,03%.