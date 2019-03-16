Internacionalização do aeroporto será concluída até setembro

O desfecho do leilão dos aeroportos de Vitória e de Macaé (RJ) aumentou as expectativas quanto à criação de voos diretos do Espírito Santo para o exterior. No entanto, o processo de internacionalização poderá ser concluído antes mesmo de a empresa concessionária Zurich Airport assumir o comando do terminal aeroportuário capixaba.

De acordo com a Infraero, que administra o Aeroporto de Vitória, atualmente o local já está com suas instalações aptas para receber operações internacionais. A estatal informou em nota que aguarda apenas os pareceres de órgãos, que são exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em entrevista recente à Rádio CBN Vitória, o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glazmann, afirmou que o objetivo é que a empresa concessionária assuma a gestão - o que deve ocorrer até setembro deste ano - com o aeroporto já operando voos internacionais.

"Estamos em andamento, em fase final, fazendo os últimos ajustes, porque ali no terminal há necessidade de segregação de fluxo. O fluxo doméstico não pode se misturar com o internacional. Então, a Infraero já está fazendo essas obras para segregar o fluxo e a gente acredita que bem antes de o concessionário assumir nós estejamos prontos para receber voos internacionais no Aeroporto de Vitória”, declarou Ronei à CBN Vitória.

Ronei destacou também que a Gol Linhas Aéreas já deu “firme” sinalização de que disponibilizará um voo direto da capital do Espírito Santo para Buenos Aires, capital da Argentina.

No entanto, procurada ontem por A GAZETA, a companhia não confirmou a possibilidade e disse que no momento não estão previstas novas operações em solo capixaba, embora esteja constantemente em busca de novas oportunidades de negócio que beneficie seus clientes.

Assim como a Gol, as demais companhias também mantiveram o silêncio. A Avianca preferiu não se manifestar, enquanto a Latam disse que “os voos são constantemente avaliados conforme a demanda de cada região e qualquer nova operação é comunicada oportunamente pela companhia”.

Já a Azul destaca em nota que não considera a privatização como melhor opção para a gestão do Aeroporto de Vitória, mas vê com “bons olhos” os resultados do leilão. A empresa declarou que espera que melhorias sejam feitas visando ampliar suas operações nos terminais, mas não comentou sobre a previsão de novos voos.