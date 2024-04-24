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INSS: parcela antecipada do 13° começa a ser paga a beneficiários

Neste primeiro momento, o pagamento será feito para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.412)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 abr 2024 às 14:34

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 14:34

BRASÍLIA - Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber nesta quarta-feira (24) a primeira parcela antecipada do 13º salário. Neste primeiro momento, o pagamento será feito para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.412). Para quem ganha acima de um salário mínimo, os pagamentos terão início no dia 2 de maio.
A ordem de pagamento obedecerá ao dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do segurado. Os primeiros a receber serão os beneficiários de NIS com final 1.
Bancos suspendem empréstimo consignado do INSS
Pagamento antecipado do 13º pelo INSS beneficiará 33,6 milhões de pessoas Crédito: Depositphotos
Em geral, a primeira parcela do abono anual ocorre em agosto de cada ano, mas o governo federal determinou a antecipação do pagamento.
Pelos cálculos do instituto, o pagamento da primeira parcela do 13º beneficiará 33,6 milhões de pessoas e injetará R$ 33,68 bilhões na economia.
A primeira parcela será correspondente a 50% do total do abono devido no mês de abril, sem o desconto do Imposto de Renda.
A segunda parcela, que poderá ter o desconto do IR dependendo do valor recebido, está prevista para ser paga entre o final de maio e começo de junho. Cada parcela será paga junto ao benefício de cada mês (abril e maio).
Terão direito aposentados e pensionistas, além de pessoas que receberam, no decorrer deste ano, benefícios como auxílio por incapacidade temporária e auxílio-reclusão. Nestes últimos dois casos, o valor a ser recebido será proporcional ao tempo de recebimento do benefício.
Beneficiárias do salário-maternidade também receberão o 13º proporcional, mas ele será pago junto com a última parcela.
Idosos e pessoas com deficiência atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao abono.

Como consultar o 13º do INSS

O segurado pode fazer a consulta por meio do site ou do aplicativo Meu INSS. Veja o passo a passo:
  • Acesse o site ou o app Meu INSS;
  • Faça o login com conta gov.br, com CPF e senha;
  • Procure pelo ícone "Extrato de Pagamento";
  • Ao acessar o extrato, o valor do 13º vai aparecer como código 104;
  •  É possível gerar o PDF no final da página, clicando em "Baixar PDF".
Outra forma é ligar para a central 135, que funciona de segunda à sábado, das 7 horas às 22 horas.

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