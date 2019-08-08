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Previdência

Infográfico: entenda como fica sua aposentadoria com a reforma

Novas exigências variam entre quem já está no mercado de trabalho e quem ainda vai entrar

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 13:04

Publicado em 

08 ago 2019 às 13:04
A Câmara concluiu na noite de quarta-feira (7) a votação da reforma da Previdência, que agora segue para o Senado. Desde que chegou à Casa para análise dos deputados, em fevereiro, a proposta do governo mudou muito. Alguns pontos foram retirados, categorias foram beneficiadas e novas exigências foram incluídas.
Para explicar tudo o que muda nas regras de aposentadoria, o Gazeta Online preparou dois infográficos com todas as mudanças. O primeiro traz as novas exigências para quem ainda vai começar a trabalhar e contribuir com a Previdência. Já o segundo, traz as regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. 
> Saiba os próximos passos da reforma da Previdência
Veja a seguir como fica a sua aposentadoria caso a proposta não seja modificada pelos senadores:
Se ainda não entrei no mercado de trabalho
Se já estou no mercado de trabalho

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