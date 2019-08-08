Infográfico: entenda como fica sua aposentadoria com a reforma

A Câmara concluiu na noite de quarta-feira (7) a votação da reforma da Previdência, que agora segue para o Senado. Desde que chegou à Casa para análise dos deputados, em fevereiro, a proposta do governo mudou muito. Alguns pontos foram retirados, categorias foram beneficiadas e novas exigências foram incluídas.
Para explicar tudo o que muda nas regras de aposentadoria, o Gazeta Online preparou dois infográficos com todas as mudanças. O primeiro traz as novas exigências para quem ainda vai começar a trabalhar e contribuir com a Previdência. Já o segundo, traz as regras de transição para quem já está no mercado de trabalho.
Veja a seguir como fica a sua aposentadoria caso a proposta não seja modificada pelos senadores:
Se ainda não entrei no mercado de trabalho
Se já estou no mercado de trabalho