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Dados do IBGE

Inflação fica em 0,45% em outubro, abaixo do esperado

Dados dos IPCA foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 11:12

Publicado em 

07 nov 2018 às 11:12
Feira livre em Vila Isabel, no Rio de Janeiro Crédito: Custódio Coimbra / Agência O Globo
A inflação ficou em 0,45% em outubro, na comparação com setembro, quando ficou em 0,48%, de acordo com os números do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), compilados pelo IBGE. No acumulado em 12 meses, o percentual se mantém um pouco acima do centro da meta de 4,5% estipulada pelo Banco Central (BC): 4,56% em outubro deste ano.
Os especialistas esperavam uma alta do IPCA mensal. A mediana do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV) projetava uma inflação de 0,61% em outubro.
O mais recente Boletim Focus, divulgado pelo BC na última segunda-feira, aponta uma taxa de inflação em 4,4% para o acumulado do ano de 2018 (de janeiro a dezembro), abaixo do centro da meta estipulada pelo governo.
Tendência de alta
Em setembro, a aceleração de 0,48% do IPCA foi causada, principalmente, pela valorização do dólar e do barril de petróleo, que pressionaram os preços de combustíveis e resultaram em uma alta significativa no litro da gasolina. O derivado do petróleo registrou variação positiva de 3,94% em setembro.

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