Inflação fica em 0,45% em outubro, abaixo do esperado

Feira livre em Vila Isabel, no Rio de Janeiro Crédito: Custódio Coimbra / Agência O Globo

A inflação ficou em 0,45% em outubro, na comparação com setembro, quando ficou em 0,48%, de acordo com os números do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), compilados pelo IBGE. No acumulado em 12 meses, o percentual se mantém um pouco acima do centro da meta de 4,5% estipulada pelo Banco Central (BC): 4,56% em outubro deste ano.

Os especialistas esperavam uma alta do IPCA mensal. A mediana do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV) projetava uma inflação de 0,61% em outubro.

O mais recente Boletim Focus, divulgado pelo BC na última segunda-feira, aponta uma taxa de inflação em 4,4% para o acumulado do ano de 2018 (de janeiro a dezembro), abaixo do centro da meta estipulada pelo governo.

Tendência de alta