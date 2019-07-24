Indústrias do ES vão negociar gás diretamente com produtoras

Gasoduto em Cacimbas, em Linhares, no Norte do Estado Crédito: Agência Petrobras/Divulgação

As companhias vão aproveitar as mudanças promovidas pelo programa Novo Mercado de Gás , lançado ontem pelo governo federal, para fechar novos contratos de fornecimento do insumo com custo de aquisição reduzido. A proposta do governo promete baratear o gás em até 40% para as empresas e também para o cliente residencial.

Serão beneficiados grupos do setor de pelotização como a Vale, de siderurgia, como a ArcelorMittal Tubarão, de celulose, como a Suzano, térmicas, fabricantes de cerâmicas e porcelanas, como a Oxford, Roca e a Biancogrês, além de outras indústrias de transformação, como a Fortlev e a WEG. Até a Samarco, apesar de ter o retorno das operações previsto para o ano que vem, busca novos fornecedores do insumo.

“As empresas estão iniciando conversas com produtores de gás para acharem um ponto de convergência no preço”, afirma o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo , Léo de Castro ao acrescentar que a redução das tarifas e a entrada de mais combustível no mercado do Estado vai dar viabilidade econômica a novos projetos.

A favor dessas empresas está a quebra de monopólio no escoamento, no tratamento, no transporte, nas mãos, principalmente, da Petrobras. A petroleira será obrigada a abrir sua rede para que qualquer produtora possa injetar o gás, hoje retirado principalmente do pré-sal.

nova companhia de distribuição capixaba, a ES Gás , também terá papel fundamental nesse novo ciclo virtuoso que será criado. A empresa – uma sociedade entre o Estado e a BR Distribuidora e que entrou em operação na última segunda - já nasce sob um modelo de concessão adequado às novas regras.

O contrato deve sair em dois meses prevendo a figura do consumidor livre, uma autorização para as indústrias comprem ou mesmo importarem gás, usando a malha da companhia apenas para receber o combustível. Assim, a ES Gás vai ter duas atuações independentes. Além de comercializar o gás vai poder oferecer apenas o serviço de rede ao cliente corporativo.

No Espírito Santo, todas as alterações devem contribuir para que novas infraestruturas marítimas, como gasodutos de escoamento, sejam criados, aumentando o volume de gás que chega até o continente.

Entre os investimentos está a construção de uma rota de 150 quilômetros entre os blocos de exploração no Litoral Norte e o Porto da Imetame, em Aracruz. Outro duto de escoamento de 120 quilômetros poderá ser construído no Litoral Sul até o Porto Central.

Existe ainda uma possibilidade de o Estado receber um gás vindo de Roncador, no Rio de Janeiro, num campo da Petrobras com a norueguesa Equinor, segundo o secretário de Petróleo, Gás e Biocombustível do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix.

Uma ligação pode ser feita entre esse campo carioca a Jubarte (próximo a Presidente Kennedy e Itapemirim) para que o combustível chegue até uma das unidades de tratamento instaladas no Espírito Santo e depois passe pelos gasodutos de transporte e distribuição que cortam o Estado.

“O Espírito Santo tem mais infraestrutura do que gás. Isso é uma vantagem competitiva em relação ao Rio, que tem muito gás, mas uma rede saturada”, afirma Félix. Com mais gás disponível, segundo ele, o Estado poderá acelerar o desenvolvimento e permitir novos investimentos.