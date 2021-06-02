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Índice de Commodities do Banco Central sobe 1,10% em maio ante abril

Para efeito de comparação, o BC também divulga em seu documento o indicador internacional de commodities, o CRB, que recuou 0,84% na mesma relação mensal

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 15:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 jun 2021 às 15:50
Banco Central em Brasília
A alta do IC-Br na margem em abril foi resultado direto do avanço de segmentos que compõem o indicador: Metal (+3,93%) e Energia (+2,16%). Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) subiu 1,10% em maio ante abril, informou nesta quarta-feira a instituição. O indicador passou de 332,20 pontos para 335,87 pontos.
Para efeito de comparação, o BC também divulga em seu documento o indicador internacional de commodities, o CRB, que recuou 0,84% na mesma relação mensal.
A alta do IC-Br na margem em abril foi resultado direto do avanço de dois dos três segmentos que compõem o indicador: Metal (+3,93%) e Energia (+2,16%). O segmento de Agropecuária (-0,11%) apresentou decréscimo.
Em Agropecuária estão incluídos itens como carne de boi, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz e carne de porco. Já o segmento de Metal reúne alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel. Por sua vez, em Energia estão inclusos os preços de gás natural, carvão e petróleo.
No acumulado do ano até maio, o IC-Br exibe alta de 27,52 %, com Agropecuária em alta de 24,20%, Metal com elevação de 30,63% e Energia com avanço de 35,14%. O CRB no período subiu 27,45%.
Em 12 meses até maio deste ano, o indicador do BC mostra alta de 48,93%, com Agropecuária em alta de 37,86%, Metal com elevação de 63,84% e Energia com avanço de 78,95%. CRB do mesmo período avançou 40,19%.

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