Índice de Commodities do Banco Central sobe 1,10% em maio ante abril

A alta do IC-Br na margem em abril foi resultado direto do avanço de segmentos que compõem o indicador: Metal (+3,93%) e Energia (+2,16%). Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) subiu 1,10% em maio ante abril, informou nesta quarta-feira a instituição. O indicador passou de 332,20 pontos para 335,87 pontos.

Para efeito de comparação, o BC também divulga em seu documento o indicador internacional de commodities, o CRB, que recuou 0,84% na mesma relação mensal.

A alta do IC-Br na margem em abril foi resultado direto do avanço de dois dos três segmentos que compõem o indicador: Metal (+3,93%) e Energia (+2,16%). O segmento de Agropecuária (-0,11%) apresentou decréscimo.

Em Agropecuária estão incluídos itens como carne de boi, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz e carne de porco. Já o segmento de Metal reúne alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel. Por sua vez, em Energia estão inclusos os preços de gás natural, carvão e petróleo.

No acumulado do ano até maio, o IC-Br exibe alta de 27,52 %, com Agropecuária em alta de 24,20%, Metal com elevação de 30,63% e Energia com avanço de 35,14%. O CRB no período subiu 27,45%.