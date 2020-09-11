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Indicador de Atividade Econômica aponta crescimento de 2,8% em julho

De acordo com o Indicador de Atividade Econômica da Fundação Getulio Vargas (IAE-FGV), houve retração de 4,3% no trimestre móvel

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 16:56
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
O Indicador de Atividade Econômica da Fundação Getulio Vargas (IAE-FGV) apontou crescimento de 2,8% da economia Crédito: Arquivo/A Gazeta
Indicador de Atividade Econômica da Fundação Getulio Vargas (IAE-FGV)  Resultado Final aponta crescimento de 2,8% da economia em julho, em comparação a junho, e retração de 4,3% no trimestre móvel, que terminou em julho, em comparação ao trimestre móvel findo em abril.
Na comparação interanual foi registrada retração de 6,3% da atividade econômica em julho e recuo de 9% no trimestre móvel findo em julho. Segundo a FGV, apesar de serem resultados muito negativos, são melhores do que as variações observadas em junho. Com esses resultados, a taxa acumulada em 12 meses até julho foi de menos 2,8% e o acumulado no ano até julho de menos 5,8%.
O IAE-FGV é um indicador que antecipa a tendência da economia brasileira a partir da divulgação de três versões com base na divulgação das principais pesquisas mensais de atividade divulgadas pelo IBGE. As principais informações para a atualização do indicador são a Pesquisa Industrial Mensal  Produção Física (PIM-PF); a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), e a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

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