Imposto de Renda: Receita abre consulta a lote residual

A Receita Federal abre nesta quinta-feira, dia 8, às 9h, a consulta ao lote multiexercício do Imposto de Renda da Pessoa Física (PRPF), com restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2017. Segundo o Fisco, 102.361 contribuintes serão contemplados com devoluções, num total de R$ 210 milhões. O dinheiro estará disponível para saques nos bancos no dia 15 de fevereiro. Os valores referentes a cada exercício terão correção pela respectiva taxa Selic (variando de 7,31%, para restituições referentes ao período 2017/2018, a 101,60%, para devoluções relativas ao período de 2008 para cá).
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página ou ligar para o Receitafone 146. Caso o valor devido não seja depositado, basta procurar qualquer agência do BB ou ligar para a central de atendimento pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos), a fim de agendar o crédito em conta-corrente ou caderneta de poupança, em seu nome, em qualquer instituição financeira.