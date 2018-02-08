Imposto de Renda: Receita abre consulta a lote residual

A Receita Federal abre nesta quinta-feira, dia 8, às 9h, a consulta ao lote multiexercício do Imposto de Renda da Pessoa Física (PRPF), com restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2017. Segundo o Fisco, 102.361 contribuintes serão contemplados com devoluções, num total de R$ 210 milhões. O dinheiro estará disponível para saques nos bancos no dia 15 de fevereiro. Os valores referentes a cada exercício terão correção pela respectiva taxa Selic (variando de 7,31%, para restituições referentes ao período 2017/2018, a 101,60%, para devoluções relativas ao período de 2008 para cá).