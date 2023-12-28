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Economia

Impacto dos preços das passagens aéreas sobre inflação preocupa, diz Haddad

A prévia da inflação ficou em 0,40% em dezembro, 0,07 ponto percentual maior que a de novembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 dez 2023 às 15:20

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 15:20

O impacto dos preços das passagens aéreas sobre a inflação é motivo de preocupação, afirmou o ministro Fernando Haddad (Fazenda) nesta quinta-feira (28).
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que ‘O mundo precisa recuperar a fé em soluções multilaterais’
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O componente pressionou o resultado do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) de dezembro, que acelerou a 0,40% e ficou acima das previsões do mercado financeiro.
Segundo dados divulgados nesta quinta pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o IPCA-15 fechou 2023 com alta de 4,72% no acumulado de 12 meses.
"O que está nos preocupando em relação ao IPCA é um item: as passagens aéreas. Cresceram nos últimos quatro meses 65%. Já estavam caras quatro meses atrás e agora subiram 65%", disse Haddad.
"Não é inflação que afeta de maneira uniforme toda sociedade, mas afeta quem faz uso desse meio de transporte. Eu não sei quanto os 65% representam sobre o IPCA, mas não é de se desconsiderar", acrescentou.
O ministro comentou o dado de inflação durante coletiva de imprensa para detalhar novas medidas econômicas, como a reoneração gradual da folha de pagamentos.
Em dezembro, 7 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados no IPCA-15 tiveram alta de preços. A maior variação (0,77%) e o principal impacto (0,16 ponto percentual) vieram de transportes. Dentro desse grupo, o subitem passagem aérea subiu 9,02% -o maior impacto individual no índice do mês (0,09 ponto percentual).

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