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Ministério da Economia

Imagem está muito ruim lá fora, parte de nós fala mal do País, diz Guedes

Nesta terça-feira (30), o ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou que existiria uma campanha de difamação sobre o País na área ambiental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 15:16

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 15:16

Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Anderson Riedel/PR
O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi mais um integrante do governo a sair em defesa da política ambiental brasileira, após grupos de investidores estrangeiros ameaçarem deixar o País por críticas à conduta das autoridades em relação ao desmatamento na Amazônia.
Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmaram que esses investidores estariam "desinformados" sobre o Brasil.
Nesta terça-feira (30), Guedes avaliou que existiria uma campanha de difamação sobre o País na área ambiental derivada do protecionismo de economias avançadas.
"Nossa imagem está muito ruim lá fora, até mesmo uma parte de nós falamos muito mal do País. Lá fora há muito oportunista protecionista, como a França, que é uma parceira, investe aqui, mas não quer que exportemos produtos agrícolas para lá. Os Estados Unidos querem entrar com etanol no Brasil e não aceitam açúcar brasileiro lá", afirmou Guedes. "Esses países jogam uma 'pecha' (de destruição do meio ambiente) no Brasil, independentemente de dados embasados. Vamos proteger meio ambiente sem cair na armadilha de outros países em falar mal do Brasil", acrescentou.

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O governo tem tentado uma contraofensiva de informação na área. No começo de junho, o presidente Bolsonaro assinou decreto criando as debêntures verdes incentivadas.
Na segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com diversos ministros - incluindo o presidente do BC - para discutir uma estratégia de reação às cobranças internacionais. Uma reunião com esses investidores foi marcada para a próxima semana.

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