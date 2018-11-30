Idosos do Espírito Santo têm a maior expectativa de vida do país

Maria Aparecida quer curtir a vida fazendo viagens Crédito: Fernando Madeira

Os idosos do Espírito Santo são os que têm a maior expectativa de vida do país, segundo os dados da Tábua de Mortalidade de 2017 divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números mostram que pessoas de 65 anos podem esperar viver, em média, mais 20,3 anos. Se considerado o gênero, as mulheres são as que vão chegar mais longe: cálculos mostram que elas devem alcançar 22 anos a mais, vivendo até aos 87 anos.

Ao chegar aos 65 anos, a pessoa não tem mais os riscos de morte associados às idades mais jovens, como por violência ou acidente de carro, por exemplo, explica o demógrafo do IBGE, Marcio Nitsuo.

Ele explica que a expectativa de vida dos idosos vem aumentando em função de melhorias na qualidade de vida de um modo geral e também devido aos avanços da medicina. A cada ano que passa, há tratamentos novos e aqueles que já existiam ficam mais acessíveis à população. Hoje há mais pessoas tomando remédio para controlar a pressão e o diabetes, por exemplo. E isso contribui para que elas tenham uma sobrevida maior, afirma.

A aposentada Maria Aparecida dos Santos e Silva, de 64 anos, adorou saber que a expectativa é de vida longa. Ainda quero viajar muito. Eu e meu marido gostamos muito de praia e queremos visitar mais algumas no Brasil. Queremos também ir ao Uruguai e voltar a Itália e Portugal, que foram países que nós adoramos, conta.

Para os próximos 20 anos, ela espera ainda continuar fazendo atividades físicas, bordado e acompanhar o crescimento dos dois netos. Gosto de curtir o desenvolvimento deles, curto tudo que eles fazem, conta.

Conectada, Aparecida atribui à internet parte do desenvolvimento dos idosos de hoje em dia. Ajudou as pessoas a verem que há um mundo fora de casa, a ver o que tem de novo, exercitar a curiosidade e isso faz as pessoas viverem melhor, avalia.

DESAFIO

Os números do IBGE mostram ainda que duas em cada três pessoas com 60 anos atualmente vão provavelmente passar dos 80 anos. Em 1980, esse número era de um a cada três. A quantidade de pessoas adultas hoje no Brasil é muito grande e uma parte grande delas deve se tornar idosas. É um grupo de pessoas com demandas bastante específicas com relação à saúde, lazer e até equipamentos urbanos. Tudo isso deve ser pensado, e o Brasil tem um tempo curto para se adaptar, afirma o demógrafo do IBGE.

Segundo o especialista, a mudança do perfil demográfico do país aconteceu muito rapidamente, ou seja, deixamos de ser um país de jovens para nos tornarmos um país de velhos em pouco tempo. Temos que aproveitar esse período porque há um desafio grande pela frente. Senão teremos um futuro próximo que não será tão favorável quanto o dos países desenvolvidos, que fizeram essa transição de forma mais lenta, explica.

CAPIXABAS VIVEM EM MÉDIA ATÉ OS 78 ANOS

Maria Valentina e Matheus: expectativa de viver mais Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Uma pessoa nascida no Espírito Santo em 2017 pode esperar viver, em média, até os 78,5 anos, segunda maior expectativa de vida do país. A primeira maior foi a dos bebês de Santa Catarina, 79,4 anos, e a menor do Maranhão, 70,9 anos. As informações são da Tábua de Mortalidade do IBGE.

No Estado, a esperança de vida ao nascer para as mulheres é de 82,5 anos e para os homens é de 74,6 anos. Isso significa que uma recém-nascida no Espírito Santo pode esperar viver em média 7,9 anos a mais que um recém-nascido do sexo masculino.

A geriatra Waleska Binda Wruck afirma que a alta expectativa de vida é resultado da evolução técnico-científica e um maior acesso da população aos serviços médicos. Segundo ela, os pais já podem começar a ensinar aos filhos, desde pequenos, como ter hábitos que vão auxiliá-los a chegar com saúde à velhice.

Durante a infância é importantíssima a prática de exercícios físicos para evitar o sedentarismo infantil. Também é preciso ter uma boa alimentação, evitar produtos industrializados, por exemplo, afirma.

Essa é a filosofia adotada por Stephanie Martins, 30 anos. Ela é mãe do Matheus, que nasceu em setembro de 2017. Eu espero que ele cresça forte e saudável. Já cuido da alimentação e vou incentivar para que ele faça exercícios físicos e não tenha vícios, afirma, acrescentando que também planeja investir bastante na educação da criança.

Segundo a médica, incentivar a cognição é muito importante para que a pessoa envelheça bem. É preciso incentivar a cognição. Façam com que as crianças estudem o máximo para que, com o envelhecimento, elas sejam pessoas que tenham a percepção de controle da saúde, afirma.

O Vinícius Ramos, de 30 anos, pai da Maria Valentina, espera que a menina chegue longe nos estudos. Queremos que ela cresça em um meio saudável, que se forme na faculdade e que seja uma menina estudada, relatou.