Ibovespa resiste à correção global e fecha sessão perto da estabilidade

Após a "Libertação" protecionista, boa parte dos mercados globais passou por acentuada correção nesta quinta-feira (3), com destaque para o mergulho de 5,97% do índice de tecnologia de Nova York, o Nasdaq. Dow Jones cedeu 3,98% e S&P 500 caiu 4,84%.

Índice da B3 acumula ganho de 0,68% no agregado das três primeiras sessões do mês Crédito: Reprodução

Aqui no Brasil, o índice da B3 fechou pouco abaixo da estabilidade (-0,04%), aos 131.140,65 pontos, com giro a R$ 28,2 bilhões na sessão. Nesta quinta (3), oscilou entre mínima de 130.181,74 e máxima de 132.552,11 pontos, saindo de abertura aos 131.185,39 pontos.

Na semana, ainda cai 0,58%, mas acumula ganho de 0,68% no agregado das três primeiras sessões do mês. No ano, sobe 9,03%.

O dia seguinte ao tarifaço norte-americano foi de recuo limitado para os preços do minério de ferro na China, e de queda livre para o petróleo em Londres e Nova York, com perdas superiores a 6% no fechamento do Brent e do WTI. Apesar do desempenho negativo das gigantes das commodities – Vale e Petrobras –, o dia foi de avanço para as ações de grandes bancos, em faixa acima de 1% para Itaú (PN +1,78%), Bradesco (ON +1,88%, PN +1,92%) e Santander (Unit +1,40%). Na ponta ganhadora, Auren (+7,58%), Magazine Luiza (+5,45%) e Iguatemi (+5,12%). No lado oposto, Brava (-7,18%), Prio (-6,95%) e São Martinho (-5,79%).

Em geral, na sessão desta quinta (3), a queda dos juros futuros impulsionou empresas do setor de educação, como Yduqs (+3,78%), e favoreceu papéis do setor de consumo, varejo e construção, como Lojas Renner (+2,24%), Assai (+4,58%), Cyrela (+4,39%) e Magazine Luiza, destaca Alison Correia, analista da Dom Investimentos.

"Aguardada há tanto tempo, a quarta-feira, 2 de abril, foi ainda digerida nesta quinta-feira, com a visão pouco sofisticada do governo Trump sobre o comércio exterior e a economia doméstica, que gerou toda essa volatilidade ruim e trouxe estresse, hoje. Já se começa a precificar, inclusive, o risco de estagflação, com muitos ruídos no cenário", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, acrescentando que o Brasil foi incluído no grupo dos parceiros menos punidos, na medida em que os Estados Unidos possuem superávit com o país.

"Brasil pode se valer de seu potencial para servir de suporte para players globais que se sentirem atingidos por Trump e venham a buscar alternativas", diz o analista, acrescentando em especial as relações com a Ásia. "Brasil foi visto como um beneficiário, em termos relativos, mas isso não chega a ser necessariamente bom", ressalta Spiess, ao mencionar o pano de fundo global conturbado pelo protecionismo americano, com possibilidade de desaceleração do ritmo de atividade e ajuste negativo nos preços de commodities importantes para a Bolsa brasileira. Há também cautela quanto ao efeito do protecionismo sobre a inflação dos Estados Unidos, no momento em que o mercado aguarda até três cortes de juros por lá em 2025.