Ibovespa encerra 1ª semana de maio na máxima aos 122.038,11 pontos

Bolsa de valores Crédito: IStock

Em uma sessão marcada pela divulgação de balanços locais positivos e batizada pelo alívio que trouxe aos investidores o resultado abaixo do esperado do payroll, o Ibovespa ganhou impulso para galgar no fechamento à marca dos 122.038,11 pontos, na máxima, em alta de 1,77%, a maior desde 14 de janeiro (123 480,52 pontos). Contou com bons ventos externos, tanto dos principais índices do mercado acionário global em alta - com Dow Jones e S&P 500 renovando recorde histórico de fechamento - quanto do movimento de enfraquecimento do dólar frente a moedas fortes e de países emergentes pares do real. O impulso fez com que a primeira semana de maio encerrasse em valorização de 2,64%, revertendo para ganhos de 2,54% no acumulado deste ano.

O arranque de pouco mais de mil pontos se deu logo pela manhã, na esteira dos dados de criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos mais fracos do que o esperado. A economia dos EUA gerou 266 mil postos de trabalho em abril, bem abaixo das previsões dos analistas. Isso indica que o horizonte traçado pelos dirigentes do Federal Reserve (Fed) para uma normalização da taxa de juro local ainda é distante e que os estímulos para aquela economia seguirão por mais um tempo.

"Dados mostraram que não há superaquecimento da economia. Não há dúvidas de que a economia americana está indo bem e vai avançar mais, mas que os estímulos vão seguir", disse Fernando Siqueira, gestor da Infinity Asset, complementando que o ritmo mais rápido de vacinação contra a Covid-19 nos EUA também dá mais ímpeto para a retomada.

Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os números do payroll mostram que "ainda há muito trabalho a fazer" até que a economia do país se recupere totalmente do choque da pandemia. Em declarações a repórteres na Casa Branca, Biden disse que o dado mostrou que "mais ajuda é necessária" e garantiu que ela "está a caminho". "O relatório de hoje mostra o quão vitais são nossas medidas de apoio", ressaltou.