IBGE vai devolver taxas pagas em processos seletivos para o Censo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta quarta-feira (25) que está trabalhando junto ao Cebraspe para realizar o ressarcimento dos valores pagos pelas inscrições para o Censo 2020, que foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus.
A promessa é que a quantia desembolsada pelos participantes será devolvida com a maior brevidade possível - a data prevista é 18 de maio.
O IBGE disse que vai receber do Cebraspe as informações cadastrais de cada um dos pagantes para em seguida efetivar o reembolso de maneira integral.
O instituto havia aberto no último dia 5 de março inscrições para dois processos seletivos, nas vagas de agentes censitários municipais/supervisores e recenseadores. A taxa ficava em R$ 35,80 para a primeira função e R$ 23,61 para a segunda.