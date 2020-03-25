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Após adiamento

IBGE vai devolver taxas pagas em processos seletivos para o Censo

O instituto havia aberto no último dia 5 de março inscrições para dois processos seletivos, que foram cancelados

Publicado em 25 de Março de 2020 às 14:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 14:33
Profissionais serão contratados para o Censo 2020 (Lícia Rubinstein/Agência IBGE Notícias)
Profissionais seriam contratados para o Censo 2020  Crédito: Lícia Rubinstein/Agência IBGE Notícias
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta quarta-feira (25) que está trabalhando junto ao Cebraspe para realizar o ressarcimento dos valores pagos pelas inscrições para o Censo 2020, que foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus.
A promessa é que a quantia desembolsada pelos participantes será devolvida com a maior brevidade possível - a data prevista é 18 de maio.
O IBGE disse que vai receber do Cebraspe as informações cadastrais de cada um dos pagantes para em seguida efetivar o reembolso de maneira integral.
O instituto havia aberto no último dia 5 de março inscrições para dois processos seletivos, nas vagas de agentes censitários municipais/supervisores e recenseadores. A taxa ficava em R$ 35,80 para a primeira função e R$ 23,61 para a segunda.

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