IBGE vai devolver taxas pagas em processos seletivos para o Censo

Profissionais seriam contratados para o Censo 2020 Crédito: Lícia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

A promessa é que a quantia desembolsada pelos participantes será devolvida com a maior brevidade possível - a data prevista é 18 de maio.

O IBGE disse que vai receber do Cebraspe as informações cadastrais de cada um dos pagantes para em seguida efetivar o reembolso de maneira integral.