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"Guifit"

Homem é preso pela PF em operação contra contrabando de cigarro no ES

A operação contou com a participação de 32 policiais federais, sendo realizado o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e empresa do grupo nos municípios de Vitória e da Serra

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 12:11

Publicado em 

09 abr 2019 às 12:11
Sede da Polícia Federal em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Federal no Espírito Santo, por meio da Delegacia de Crimes Fazendários (DELEFAZ), deflagrou na manhã desta terça-feira (08), a Operação “GUIFIT”, com objetivo de combater a distribuição de cigarros contrabandeados no Estado. Durante a ação da PF, um homem foi preso.
A operação contou com a participação de 32 policiais federais, sendo realizado o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e empresa do grupo nos municípios de Vitória e da Serra, que resultaram na prisão de um dos investigados e na apreensão de cigarros contrabandeados, dentre outros elementos de prova.
ENTENDA O CASO
No dia 09 de janeiro de 2019, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante um motorista identificado pela iniciais C.V.P., após ser abordado em Marechal Floriano, dirigindo um Caminhão "Bitren" carregado com 998 caixas de cigarros da marca GFIT, de fabricação estrangeira. O caminhão tinha as placas substituídas por outras falsas, o que era feito para dificultar as ações de fiscalização na rodovia e evitar abordagens policiais.
> Vídeo mostra perseguição e apreensão recorde de cigarros no ES
Na ocasião, o condutor foi preso pela terceira vez sob acusação de transportar cigarros contrabandeados. Ele foi autuado pela prática dos crimes previstos no art. 311, 330 e 334-A, do Código Penal, e art. 183, da Lei 9.472/97.
Com o desenvolvimento das investigações foi possível identificar o grupo de pessoas e empresas associadas e responsáveis pelo transporte e distribuição de cigarros no Espírito Santo.
CRIMES INVESTIGADOS
Os investigados vão responder pelos crimes presentes no art.334-A e art.311, ambos do Código Penal c/c art.1º, parágrafo 1ºda Lei 12.850, cujas penas variam entre 2 a 5 anos de reclusão no primeiro, 3 a 6 anos no segundo e 3 a 8 anos no último.

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