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Embalagem

Heineken anuncia recall voluntário de long necks com problemas

Foi detectada alteração na embalagem que pode provocar ingestão de lascas de vidro

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 17:26
Heineken faz recall voluntário de lotes de cerveja long neck Crédito: Divulgação / Heineken
A Heineken anunciou um recall voluntário para garrafas da cerveja long neck de 330 mililitros dos lotes iniciados pela letras CH. A empresa diz que identificou uma alteração na embalagem da bebida, que pode fazer com que uma pequena lasca de vidro se desprenda do bocal no momento da abertura, o que poderia ocasionar lesões ou ingestão acidental dos pedaços.
Os consumidores podem realizar a substituição ou solicitar reembolso do produto diretamente com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da companhia. Segundo a empresa, a alteração ocorreu em menos de 0,3% das long necks desses lotes.

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"Apesar da baixa probabilidade e do problema já ter sido solucionado, o Grupo Heineken no Brasil, decidiu realizar um recall voluntário", afirma a cervejaria em comunicado.
A companhia acrescenta que os consumidores que optarem pela substituição do produto receberão 2 long necks a cada unidade do lote específico devolvida.
"Reforçamos que a alteração já foi corrigida e não há impacto na qualidade do líquido. Outros produtos da companhia que não fazem parte dos lotes específicos podem ser consumidos normalmente.", diz a cervejaria.

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