Hartung assume presidência-executiva da Indústria Brasileira de Árvores

Ex-governador Paulo Hartung Crédito: Marcelo Prest

A partir da próxima segunda-feira (18), o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung assume a presidência-executiva da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais.

Com experiência na vida pública, o capixaba falou sobre a nova função. “É um desafio grande e estou muito confiante de que terei uma jornada positiva na Ibá. Trata-se de um setor economicamente muito importante, que representa cerca de 6,1% do PIB Industrial e é responsável por 4,1% de todas as exportações do Brasil", afirmou.

Hartung disse ainda que, "além disso, é um segmento fundamental para o meio ambiente, já que remove e estoca carbono em suas florestas, protege a biodiversidade e conserva 5,6 milhões de hectares em áreas naturais".

"Temos que valorizar tudo isto, ainda mais em um momento em que o país passará por reformas, está se recuperando economicamente e em que discutimos muito sobre mudanças climáticas mundialmente. Tenho a certeza de que minha experiência vai somar neste momento”, completa Hartung.

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