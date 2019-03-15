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Ibá

Hartung assume presidência-executiva da Indústria Brasileira de Árvores

"Tenho a certeza de que minha experiência vai somar neste momento", diz o ex-governador

Publicado em 

15 mar 2019 às 11:26

Publicado em 15 de Março de 2019 às 11:26

Ex-governador Paulo Hartung Crédito: Marcelo Prest
A partir da próxima segunda-feira (18), o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung assume a presidência-executiva da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais.
Com experiência na vida pública, o capixaba falou sobre a nova função. “É um desafio grande e estou muito confiante de que terei uma jornada positiva na Ibá. Trata-se de um setor economicamente muito importante, que representa cerca de 6,1% do PIB Industrial e é responsável por 4,1% de todas as exportações do Brasil", afirmou.
Hartung disse ainda que, "além disso, é um segmento fundamental para o meio ambiente, já que remove e estoca carbono em suas florestas, protege a biodiversidade e conserva 5,6 milhões de hectares em áreas naturais".
"Temos que valorizar tudo isto, ainda mais em um momento em que o país passará por reformas, está se recuperando economicamente e em que discutimos muito sobre mudanças climáticas mundialmente. Tenho a certeza de que minha experiência vai somar neste momento”, completa Hartung.
HISTÓRICO
O novo executivo já foi eleito deputado estadual por dois mandatos no Espírito Santo; deputado federal pelo mesmo Estado, foi prefeito de Vitória, assumiu a Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Social do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), foi eleito senador da República e, por três oportunidades, foi governador do Estado do Espírito Santo.

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