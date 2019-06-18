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Substituição

Gustavo Montezano é escolhido para assumir a presidência do BNDES

Ele atua no governo federal e ocupa o cargo de secretário especial adjunto da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento, do Ministério da Economia

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 21:37

Publicado em 

17 jun 2019 às 21:37
Sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em Brasília Crédito: Mônica Imbuzeiro
Gustavo Montezano será o novo presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) em substituição ao economista Joaquim Levy. A escolha foi do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Montezano já atua no governo federal e ocupa o cargo de secretário especial adjunto da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento, do Ministério da Economia. Ele é graduado em engenharia pelo IME (Instituto Militar de Engenharia) e mestre em economia pelo Ibmec-RJ. Já atuou no mercado financeiro. Foi sócio-diretor do BTG Pactual, responsável pela divisão de crédito corporativo e estruturados, em São Paulo.
Montezano vai suceder Levy, que pediu demissão neste domingo (17) após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que ele estava "com a cabeça a prêmio".
> Demissão de Joaquim Levy foi covardia sem precedentes de Guedes, diz Maia

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