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Coronavírus

Guedes: país é uma das primeiras economias a se recuperar do impacto da pandemia

O ministro da Economia citou o setor de construção civil, que, disse, aumentou o número de empregos durante a crise, de 55 mil para 61 mil trabalhadores

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 11:28
Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de audiência pública virtual do Congresso
Paulo Guedes afirma que o Brasil é uma das primeiras economias do mundo a se recuperar do impacto da pandemia de coronavírus Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o Brasil é uma das primeiras economias do mundo a se recuperar do impacto da pandemia de coronavírus, em evento online da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Ele citou o setor de construção civil, que, disse, aumentou o número de empregos durante a crise, de 55 mil para 61 mil trabalhadores. "E menos de 10 mortes. Houve preservação de vidas e empregos. Foram criados protocolos."
Guedes ainda afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tem dito que quer descentralizar decisões de meio ambiente e saneamento para Estados e municípios.
Segundo o ministro, os Estados e municípios terão participação ativa na retomada do crescimento e na "reativação da fronteira de investimentos", principalmente diante do novo marco do saneamento, do choque do gás e de novas regulamentações do setor elétrico, de logística e da cabotagem. "Os prefeitos vão decidir em leilões de saneamento, de concessões, se querem empresas públicas ou privadas."

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