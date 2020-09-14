Guedes: país é uma das primeiras economias a se recuperar do impacto da pandemia

Paulo Guedes afirma que o Brasil é uma das primeiras economias do mundo a se recuperar do impacto da pandemia de coronavírus

Segundo o ministro, os Estados e municípios terão participação ativa na retomada do crescimento e na "reativação da fronteira de investimentos", principalmente diante do novo marco do saneamento, do choque do gás e de novas regulamentações do setor elétrico, de logística e da cabotagem. "Os prefeitos vão decidir em leilões de saneamento, de concessões, se querem empresas públicas ou privadas."