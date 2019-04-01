Guedes faz discurso positivo em evento para clientes do Goldman Sachs Crédito: Windows)

Em evento do banco Goldman Sachs, no hotel Unique, em São Paulo , nesta segunda-feira (1°), o ministro da Economia Paulo Guedes entrou ao vivo por videoconferência com a equipe da pasta.

O ministro se esforçou em dar um tom positivo para o atual momento do governo na tentativa de animar os investidores estrangeiros presentes no evento.

A despeito da escalada retórica entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia , na semana passada, Guedes disse que existe hoje um apoio incondicional da Câmara, do Senado e da Presidência.

As notícias sobre divergências ouvidas nos últimos dias são falta de comunicação, disse Guedes no evento, que é fechado para a imprensa. Foram convidados apenas clientes e parceiros da Goldman Sachs.

Segundo investidores presentes, o ministro disse que o governo Bolsonaro precisa gastar menos que seus antecessores.

A próxima iniciativa será a PEC do Pacto Federativo, para descentralizar despesas e receitas, disse Guedes, ainda segundo investidores presentes.