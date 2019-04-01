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Para animar investidores

Guedes faz discurso positivo em evento para clientes do Goldman Sachs

As notícias sobre divergências ouvidas nos últimos dias são falta de comunicação, disse Guedes no evento

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 18:10

Publicado em 

01 abr 2019 às 18:10
Guedes faz discurso positivo em evento para clientes do Goldman Sachs Crédito: Windows)
Em evento do banco Goldman Sachs, no hotel Unique, em São Paulo, nesta segunda-feira (1°), o ministro da Economia Paulo Guedes entrou ao vivo por videoconferência com a equipe da pasta.
O ministro se esforçou em dar um tom positivo para o atual momento do governo na tentativa de animar os investidores estrangeiros presentes no evento.
A despeito da escalada retórica entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na semana passada, Guedes disse que existe hoje um apoio incondicional da Câmara, do Senado e da Presidência.
As notícias sobre divergências ouvidas nos últimos dias são falta de comunicação, disse Guedes no evento, que é fechado para a imprensa. Foram convidados apenas clientes e parceiros da Goldman Sachs.
Segundo investidores presentes, o ministro disse que o governo Bolsonaro precisa gastar menos que seus antecessores.
A próxima iniciativa será a PEC do Pacto Federativo, para descentralizar despesas e receitas, disse Guedes, ainda segundo investidores presentes.
A meta é reduzir despesas com Previdência e com juros, com venda de ativos em vez de assumir novas dívidas.

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