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Devem ser enviados em breve

Guedes diz que novas propostas de reforma estão em estágio avançado

Ministro da Economia também rebateu críticas ao modelo econômico chileno

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 08:02
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Windows
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os projetos de reforma na área econômica que devem ser enviados em breve ao Congresso estão em estágio avançado.
Com a aprovação da reforma da Previdência, o governo se prepara para os próximos passos de sua agenda.
A equipe econômica trabalha em quatro PECs (Propostas de Emenda à Constituição), sendo três ligadas a regras fiscais e orçamentárias (no chamado pacto federativo) e uma sobre a reforma administrativa.

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"O interessante é que muito do que estamos fazendo lá [em Brasília] não chega aqui, mas vocês não têm ideia do quanto o diálogo está avançado", disse Guedes durante o evento Estadão Summit Brasil, em São Paulo, nesta quarta (30).
"As reformas já vêm conversadas. E um eventual fatiamento e processamento vem junto e inspirado no que os chefes dos outros Poderes sugerem. Por isso, o Congresso está abraçando as reformas em comum acordo", afirmou.
Guedes destacou também o Conselho Fiscal da República, com representantes dos três Poderes. "Os presidentes da República, do Senado e da Câmara serão integrantes do conselho fiscal. O pacto federativo é um livro. O Conselho é o capitulo um."
O ministro disse acreditar que a economia brasileira deve crescer de 2% a 2,5% em 2020.
"O que estamos fazendo é devolver fundamentos fiscais sólidos. Desalavancamos os gastos. Devolvemos dinheiro para a União e, ao mesmo tempo, a taxa de juros desaba e a inflação desce. É a primeira vez que a inflação está baixando e a economia crescendo", afirmou.
Também fez comentários sobre as críticas ao modelo chileno. "Não se pode negar 30 anos de acerto porque tem 1 milhão de pessoas nas ruas. Façam as comparações. As sociedades dirigistas corrompem os Poderes e não é de hoje. Um governo dirigista levou a Rússia à miséria", disse Guedes.
Sobre o vídeo do leão atacado por hienas, compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) nas redes sociais, Guedes disse que seria ótimo se a convivência fosse de respeito. "Queria ver alguém ser submetido ao bombardeio que esse homem é há dois ou três anos. Falo até consternado. Ele merece respeito".

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