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Mudanças

Guedes diz que está "sem luz" sobre quem deve assumir comando da Petrobras

Sucessor de Silva e Luna que foi indicado para a presidência da Petrobras, Adriano Pires desistiu de assumir o comando da empresa

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 17:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 abr 2022 às 17:54
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira (4), que está "sem luz" sobre quem deve assumir o comando da Petrobras após a saída do general Joaquim Silva e Luna. Ao ser questionado por jornalistas no Rio de Janeiro se já havia uma "luz" sobre o sucessor para o comando da petroleira, Guedes se esquivou e disse: "Eu estou sem luz".
Guedes já havia dito na semana passada que a troca no comando da estatal não era problema dele - Guedes minimizou o impacto da demissão, na véspera, do presidente da Petrobras.
O ministro Paulo Guedes
O ministro Paulo Guedes Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME
"A Petrobras é do Ministério de Minas e Energia. Quem indica o presidente é o presidente da República junto com o ministro de Minas e Energia", afirmou o ministro então, durante um evento em Paris.
O sucessor indicado para a presidência da Petrobras, Adriano Pires, desistiu de assumir o comando da empresa depois de o governo Bolsonaro receber informações de que o nome dele não passaria no "teste" de governança da empresa, segundo apurou o jornal Broadcast/Estadão junto a fontes credenciadas.
A desistência vem depois de o Estadão revelar que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu que Pires fosse impedido de assumir o cargo enquanto não houvesse uma investigação do governo (Controladoria-Geral da União e Comissão de Ética) e da Petrobras sobre a atuação dele no setor privado.

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