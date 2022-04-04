Guedes diz que está "sem luz" sobre quem deve assumir comando da Petrobras

O ministro da Economia, Paulo Guedes , afirmou nesta segunda-feira (4), que está "sem luz" sobre quem deve assumir o comando da Petrobras após a saída do general Joaquim Silva e Luna. Ao ser questionado por jornalistas no Rio de Janeiro se já havia uma "luz" sobre o sucessor para o comando da petroleira, Guedes se esquivou e disse: "Eu estou sem luz".

Guedes já havia dito na semana passada que a troca no comando da estatal não era problema dele - Guedes minimizou o impacto da demissão, na véspera, do presidente da Petrobras.

O ministro Paulo Guedes Crédito: Washington Costa/ASCOM/ME

"A Petrobras é do Ministério de Minas e Energia. Quem indica o presidente é o presidente da República junto com o ministro de Minas e Energia", afirmou o ministro então, durante um evento em Paris.