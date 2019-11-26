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Governo Bolsonaro

Guedes diz que democracia no Brasil nunca esteve tão forte

Nos EUA, ministro defende direito a manifestações pacificas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 18:31

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 18:31

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil
O processo de transformação do Estado brasileiro é difícil e doloroso, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta terça-feira (26), em conferência no Peterson Institute for International Economics, em Washington.
Guedes ressaltou que essa transformação ocorre em meio a uma democracia vibrante. Estamos transformando o estado brasileiro. É um trabalho doloroso, é duro, disse. Ele acrescentou que muito do que se ouve sobre o Brasil é ruído e deve ser ignorado. O que vocês ouvem fora é que há uma bagunça. Não prestem atenção nisso. [O Brasil] é uma democracia vibrante, com poderes independentes, ressaltou, acrescendo que no país a democracia nunca foi tão forte como atualmente.

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O ministro também afirmou que não há escândalos de corrupção no país e acrescentou que o Brasil não vai queimar florestas ilegalmente e que respeita o acordo de Paris.
Ontem, ao responder sobre convulsões políticas na América Latina, Guedes fez uma declaração polêmica ao dizer que considera inconcebível um novo AI-5 no Brasil, mas as pessoas não devem se assustar se alguém pedir um AI-5 caso haja radicalização no Brasil.
Hoje, ele defendeu o direito da população de se manifestar pacificamente, sem quebrar a rua toda. A democracia é barulhenta. Nós respeitamos e valorizamos isso. Não temos problemas com manifestações públicas, disse. Guedes enfatizou ainda que é preciso respeitar quem foi eleito e que a disputa pelo poder deve se dar nas Eleições.
Durante a conferência em Washington, Guedes defendeu as medidas econômicas que estão sendo adotadas pelo governo, como a reforma da Previdência, considerada emergencial, o ajuste fiscal, a descentralização das receitas públicas com maior distribuição entre estados e municípios, privatizações, e as reformas administrativa e tributária.

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