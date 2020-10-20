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Próximos meses

Guedes diz a investidores estrangeiros que não será demitido

De acordo com fala do ministro da Economia para alguns investidores, o Brasil é o lugar adequado para 'dinheiro bom e de longo prazo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 14:33

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 14:33

Ministro da Economia, Paulo Guedes durante entrevista coletiva
Ministro da Economia, Paulo Guedes durante entrevista coletiva Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
ministro Paulo Guedes (Economia) disse a investidores estrangeiros nesta terça-feira (20) acreditar que não será demitido nos próximos meses e reforçou a avaliação de que o Brasil é um bom país para aplicações de capital privado.
"O que eu poderia dizer agora é que eu não acho que eu vou ser demitido nos próximos meses, como o ex-ministro das finanças [Dilson Funaro]. Eu acho que é hora de vir para o Brasil. É o lugar adequado para dinheiro bom e de longo prazo", afirmou, durante debate por videoconferência no Milken Institute Global Conference 2020.
O ministro comparou o cenário atual com outro traçado por ele há mais de 30 anos, em 1986. Na ocasião, Guedes, como economista independente, contestou a análise do então ministro da Fazenda Dilson Funaro, titular da pasta entre 1985 e 1987, de que o Brasil era um bom destino para o capital privado.
Na época, Guedes avaliou que Funaro seria demitido em seis meses, que o país estava a caminho da hiperinflação e que atraía capital especulativo.
Funaro pediu demissão em abril de 1987, depois do fracasso da política de controle da inflação.
Em contraste, Guedes avalia que atualmente o Brasil é um bom destino para o investimento privado e afirmou que ele não será demitido nos próximos meses.
Além do ministro, participaram do debate o sócio do grupo Valor Capital, embaixador Cliff Sobel, o sócio do BTG Pactual, André Esteves, o presidente-executivo da Colony Capital, Marc Ganzi, e o ex-presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) Luis Alberto Moreno.
Na conversa, Guedes foi novamente questionado sobre a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), alvo de críticas internas e externas.
O ministro voltou a dizer que está havendo "erros de interpretação" e que o Brasil está preocupado com a preservação do meio ambiente.

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