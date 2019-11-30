Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atual secretário-adjunto

Guedes avalia promoção do secretário Esteves Colnago

Colnago conquistou a confiança de Guedes nos últimos meses e já o assessora em temas de maior peso ligados às reformas que estão em curso, como o pacote de PECs (propostas de emendas constitucionais) que prevê a reestruturação do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 10:18

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 10:18

Paulo Guedes, ministro da Economia Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O ministro Paulo Guedes deverá promover o atual secretário-adjunto da Secretaria Especial de Fazenda, Esteves Colnago, para ocupar um posto-chave em seu gabinete, segundo pessoas ligadas ao governo Bolsonaro.
Colnago conquistou a confiança de Guedes nos últimos meses e já o assessora em temas de maior peso ligados às reformas que estão em curso, como o pacote de PECs (propostas de emendas constitucionais) que prevê a reestruturação do Estado.
A Folha de S.Paulo apurou que mais mudanças na equipe econômica não estão descartadas, mas ainda não há definições sobre o assunto.
Nas próximas semanas, Guedes deverá definir nomes do governo para ocupar a presidência do Banco do Brics, além de postos reservados ao Brasil no Banco Mundial, no FMI (Fundo Monetário Internacional) e no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).
A tendência é de que o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, permaneça no cargo, o que contrariaria rumores sobre sua eventual saída do governo.
Por enquanto, a mudança mais certa é a promoção de Colnago, que foi ministro do Planejamento no final do governo Temer, em 2018.
Funcionário de carreira do Banco Central, onde ingressou em 1998 como analista, Colnago é mestre em economia pela UnB (Universidade de Brasília), e foi secretário-executivo adjunto do Ministério do Planejamento antes de ser nomeado ministro por Michel Temer.
À época, ele substituiu Dyogo Oliveira, que assumira a presidência do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) no lugar de Paulo Rabello de Castro.

Veja Também

Governo federal vai revogar e simplificar todas as normas e regulações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados