Guedes: "Desde quando o Brasil precisa da Argentina para crescer?"

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (15) que os problemas no mercado financeiro internacional não vão impedir a recuperação econômica do Brasil. Disse também não estar preocupado se a taxa de câmbio vai ficar, por exemplo, em R$ 3,30 ou R$ 4,30 e que o país não precisa da Argentina para crescer.
Segundo ele, mesmo se o mundo acabar, o Brasil vai sair do buraco. "O mundo estava acelerado e a gente estava descendo. Se o mundo desacelerar, tudo bem.", afirmou durante evento organizado pelo Banco Santander.
Guedes afirmou que a economia brasileira ainda é muito fechada e o Brasil não é tão dependente assim de outros mercados.
Para ele, mesmo que haja queda na exportação de algumas commodities, não será algo de grandes dimensões. Além disso, a redução de concorrência com produtos chineses vai ajudar o país a vender "menos soja e mais sapato", por exemplo.
"A pergunta é se o dólar vai a R$ 3,30 ou R$ 4,30. Mas essa briga não vai afetar nossa dinâmica, que não é tão dependente assim."
Sobre a situação da Argentina, afirmou que o governo brasileiro tem mais química com o atual presidente argentino, mas que se quem vencer as eleições no país vizinho for Cristina Kirchner, vice na chapa de oposição, também não haverá problema.
Segundo Guedes, se a ex-presidente quiser sair do Mercosul, acaba-se com o bloco econômico e o Brasil segue negociando separadamente acordos comerciais. "Desde quando o Brasil para crescer precisou da Argentina?", questionou.
A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, e a crise econômica no país tem prejudicado as exportações brasileiras.