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Paralisação

Greve dos Correios: funcionários no ES marcam assembleia

Assembleia dos trabalhadores está marcada para quarta-feira (31), às 18h30
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

30 jul 2019 às 19:22

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 19:22

Crédito: Site Norte Notícia
Uma assembleia marcada para a noite desta quarta-feira (31) vai definir sobre a paralisação dos funcionários dos Correios no Espírito Santo. De acordo com um edital assinado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios Prestadora de Serviços Postais, Telegráficos, Encomendas e Similares do Estado do Espírito Santo (Sintect-ES), Fischer Marcelo Moreira dos Santos, o encontro terá início às 18h30, com segunda convocação às 19h.
A assembleia vai acontecer na praça 8 de setembro, na Avenida Jerônimo Monteiro, 240, Centro de Vitória. Entre os assuntos a serem discutidos estão a avaliação da proposta da campanha salarial 2019/2020 oferecida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), a deliberação sobre greve por tempo indeterminado a partir de 1º de agosto, e informes gerais.
Nacional
Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares (Fendetect), os funcionários entrarão em greve a partir das 22h de quarta-feira (1º). A paralisação, segundo a federação, será mantida por tempo indeterminado e tem como causa o reajuste salarial e a manutenção de direitos históricos dos trabalhadores.

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