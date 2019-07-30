Greve dos Correios: funcionários no ES marcam assembleia

Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares (Fendetect), os funcionários entrarão em greve a partir das 22h de quarta-feira (1º). A paralisação, segundo a federação, será mantida por tempo indeterminado e tem como causa o reajuste salarial e a manutenção de direitos históricos dos trabalhadores.