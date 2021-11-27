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Suspensão da greve

Greve de pilotos e comissários é suspensa após acordo com empresas

Segundo o SNA, 53,68% dos tripulantes que votaram foram favoráveis à proposta. Ao todo, 6.956 profissionais votaram entre a noite de sexta (26) e o início da tarde deste sábado (27)

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 18:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 nov 2021 às 18:04
Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória
Pilotos e comissários suspendem greve após acordo com empresas Crédito: Fernando Madeira
Os aeronautas, categoria formada por pilotos, copilotos e comissários, aprovaram neste sábado (27) uma proposta de acordo apresentada pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho) e decidiram suspender a greve que tinha início previsto para segunda (29).
Segundo o SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas), 53,68% dos tripulantes que votaram foram favoráveis à proposta. Ao todo, 6.956 profissionais votaram entre a noite de sexta e o início da tarde deste sábado.
A remuneração dos tripulantes é composta de duas partes, uma fixa e uma variável, que depende da escala de trabalho. O acordo fechado neste sábado prevê que as companhias paguem 75% do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado nos últimos 12 meses sobre as duas partes.
As diárias nacionais de alimentação e o vale-alimentação serão reajustadas pelo INPC integral acumulado no último ano. Os tripulantes reivindicavam a reposição das perdas inflacionárias dos últimos dois anos.
O acordo proposto pelo TST previu também a renovação integral das cláusulas sociais previstas na convenção coletiva vigente.
A greve aprovada na semana passada previa que a partir de segunda-feira metade dos aeronautas não voaria. A intenção da categoria era fazer um tipo de revezamento - a metade que trabalhou na segunda, pararia na terça, até que as reivindicações fossem atendidas.
Em transmissão realizada após o encerramento da votação que aprovou o acordo, o presidente do SNA, Ondino Dutra Cavalheiro Neto, disse que a categoria demonstrou que estava pronta e organizada para continuar mobilizada.
O Snea (Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias) divulgou nota em que comunica o cancelamento da greve e diz que a proposta aprovada foi elaborada em reunião mediada pelo TST na sexta-feira. A data-base dos tripulantes é 1º de dezembro.

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