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Julgamento

Grandes empresas abrem batalha contra medida em pacote de Haddad

Retorno do voto de qualidade no Carf, em pacote fiscal do ministro da Fazenda, desencadeia reclamações na Justiça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2023 às 20:34

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 20:34

SÃO PAULO - Começou a batalha das grandes empresas contra um dos pontos do pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad: a volta do chamado voto de qualidade no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
A medida, que devolve ao governo o voto de desempate no contencioso dos grandes contribuintes com a Receita, entra em prática nesta semana com o início das sessões de julgamento a partir desta quarta (1º), mas as reações na Justiça já começaram.
Ministro Fernando Haddad na Fiesp
Fernando Haddad lançou pacote fiscal no início de janeiro Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Com a chegada dos julgamentos, gigantes como Petrobras, Rumo, Santander e Parker Hannifin foram à Justiça tentar evitar, com liminares, que seus casos sejam julgados enquanto o Congresso não decidir sobre a medida provisória que acabou com o desempate a favor das empresas, instituído em 2020. A expectativa é que ela seja derrubada pelos parlamentares.
Após o lançamento do pacote de Haddad, no início de janeiro, tributaristas defensores de grandes empresas avisaram que a volta do voto de qualidade pode aumentar o contencioso tributário e frustrar os planos do Ministério da Fazenda de arrecadar R$ 50 bilhões neste ano com essa e outras mudanças na forma de funcionamento do órgão.
Para o advogado Luiz Gustavo Bichara, do Bichara Advogados, seria melhor o Carf esperar a votação da medida provisória em vez de pautar apressadamente tantos casos importantes antes da definição no Congresso. "Prefiro crer que o Carf não se afastará de sua missão institucional, e continuará a julgar os casos de maneira independente e técnica", afirma.

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Fernando Haddad Receita Federal Núcleo ag Ministério da Fazenda
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