Governo usa imagem de homem armado para homenagear agricultores e gera críticas

Imagem que a secretaria de comunicação do governo publicou nas redes sociais para homenagear agricultores brasileiros Crédito: Reprodução/Secom

Nesta quarta-feira (28), Dia do Agricultor, a Secom (Secretaria de Comunicação) do governo federal usou uma imagem de um homem armado para homenagear os profissionais do campo.

A mensagem destaca, ainda, que esse trabalhadores não pararam de trabalhar durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas.

A peça publicitária repercutiu mal nas redes sociais.

Já na manhã desta quarta, usuários do Twitter comentavam que o governo homenageou um jagunço e não os agricultores. A maioria das publicações reforçavam que a imagem do homem do campo armado é antiquada e não representa o profissional do agronegócio brasileiro no século 21.

Ciro Gomes (PDT) qualificou a foto como "a simbologia do ódio e da morte em todos os espaços".

"Pelo amor de Deus, onde o governo Bolsonaro quer chegar? Veja que foto absurda postaram, hoje, supostamente para homenagear o Dia do Agricultor. É a simbologia do ódio e da morte em todos os espaços. Basta!", escreveu em sua conta no Twitter.

Pelo amor de Deus, onde o governo Bolsonaro quer chegar? Veja que foto absurda postaram, hoje, supostamente para homenagear o Dia do Agricultor. É a simbologia do ódio e da morte em todos os espaços. Basta! pic.twitter.com/8tyIEZhHr6 — Ciro Gomes (@cirogomes) July 28, 2021

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) escreveu em uma rede social que hoje é dia do agricultor, e "não da milícia rural".

"Trocar enxada por arma é a cara de um governo que nada produz", disse.

Hoje é dia do agricultor, não da milícia rural. Trocar enxada por arma é a cara de um governo que nada produz.https://t.co/MvbN4ygIbF — Ivan Valente (@IvanValente) July 28, 2021

O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho comentou no Twitter que é uma distopia retratar um agricultor com uma arma.

"Algumas vezes, eu ainda não acredito que chegamos a isso", escreveu.

A distopia de retratar um agricultor com uma arma.



Algumas vezes eu ainda não acredito que chegamos a isso. https://t.co/uWSVfmKjHx — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) July 28, 2021

Apoiadores do governo Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fizeram homenagens mais tradicionais à categoria nesta quarta. O deputado estadual Frederico D'Avila (PSL-SP) divulgou uma foto em meio a uma plantação e destacou que o setor "impulsiona a economia"e representa mais de 30% das exportações. Uma imagem do presidente o acompanha na publicação.

"Homenageio o produtor brasileiro pelo seu dia. Temos muito a comemorar, pois o Agronegócio impulsiona a economia nacional e representa mais de 30% das exportações brasileiras. Parabéns agricultor, parabéns à família da Agricultura que produz o alimento que sustenta esse País!", escreveu.

Homenageio o produtor brasileiro pelo seu dia. Temos muito a comemorar, pois o Agronegócio impulsiona a economia nacional e representa mais de 30% das exportações brasileiras. Parabéns agricultor, parabéns à família da Agricultura que produz o alimento que sustenta esse País! pic.twitter.com/G5cPeEIkUT — FREDERICO D'AVILA (@DAVILAFREDERICO) July 28, 2021