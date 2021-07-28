Governo usa imagem de homem armado para homenagear agricultores e gera críticas

Nesta quarta-feira (28), Dia do Agricultor, a Secom (Secretaria de Comunicação) do governo federal usou uma imagem de um homem armado para homenagear os profissionais do campo.
A mensagem destaca, ainda, que esse trabalhadores não pararam de trabalhar durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas.
A peça publicitária repercutiu mal nas redes sociais.
Já na manhã desta quarta, usuários do Twitter comentavam que o governo homenageou um jagunço e não os agricultores. A maioria das publicações reforçavam que a imagem do homem do campo armado é antiquada e não representa o profissional do agronegócio brasileiro no século 21.
Ciro Gomes (PDT) qualificou a foto como "a simbologia do ódio e da morte em todos os espaços".
"Pelo amor de Deus, onde o governo Bolsonaro quer chegar? Veja que foto absurda postaram, hoje, supostamente para homenagear o Dia do Agricultor. É a simbologia do ódio e da morte em todos os espaços. Basta!", escreveu em sua conta no Twitter.
O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) escreveu em uma rede social que hoje é dia do agricultor, e "não da milícia rural".
"Trocar enxada por arma é a cara de um governo que nada produz", disse.
O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho comentou no Twitter que é uma distopia retratar um agricultor com uma arma.
"Algumas vezes, eu ainda não acredito que chegamos a isso", escreveu.
Apoiadores do governo Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fizeram homenagens mais tradicionais à categoria nesta quarta. O deputado estadual Frederico D'Avila (PSL-SP) divulgou uma foto em meio a uma plantação e destacou que o setor "impulsiona a economia"e representa mais de 30% das exportações. Uma imagem do presidente o acompanha na publicação.
"Homenageio o produtor brasileiro pelo seu dia. Temos muito a comemorar, pois o Agronegócio impulsiona a economia nacional e representa mais de 30% das exportações brasileiras. Parabéns agricultor, parabéns à família da Agricultura que produz o alimento que sustenta esse País!", escreveu.
O empresário bolsonarista Luciano Hang fez sua própria homenagem: publicou um vídeo no qual mostra homens trabalhando em lavouras e destaca a importância do agronegócio para o PIB (Produto Interno Bruto).